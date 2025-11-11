Зима близко? В Укргидрометцентре сказали, когда будет похолодание и ждать ли снега

Что будет с погодой в ближайшие дни

По словам эксперта, синоптические процессы, "которые сейчас складываются на территории Украины, обусловлены прохождениями циклона".

Он движется с юго-запада на северо-восток и как раз-таки сегодня обусловливает преимущественно облачную и дождливую погоду в большинстве регионов Украины.

"В дальнейшем он уже будет отходить в северо-восточном направлении и завтра еще под его влиянием будет оставаться большинство части территории Украины", - поделилась Птуха.

Она объяснила, что в связи с этим в Украине ожидается облачная погода с дождями различной интенсивности.

"Но в основном это уже будут небольшие дожди. Скажем так, как остаточные процессы", - уточнила синоптик.

Когда осадков в Украине станет меньше

Представительница УкрГМЦ рассказала, что начиная с четверга (13 ноября), "уже будет повышаться атмосферное давление".

"Над территорией Украины начнет распространяться поле повышенного атмосферного давления. Это означает, что осадки постепенно будут прекращаться", - объяснила специалист.

Она уточнила, что синоптики даже рассчитывают "на определенные прояснения в четверг и пятницу".

"Может быть более такая, комфортная погода", - добавила Птуха.

Какой может быть температура воздуха

Температура воздуха в Украине в ближайшее время существенно не будет меняться. Хотя в пятницу (14 ноября) может быть "немного теплее".

"Эти дни еще у нас прохладные... Ночная температура у нас удерживается в пределах 3-9 градусов тепла. А вот следующие ночи - на 13 и на 14 ноября - даже еще могут быть ниже (0-6 градусов тепла в ночные часы)", - сообщила синоптик.

Между тем дневные максимумы ожидаются в пределах +5+10 градусов по Цельсию.

"Немножко теплее в Украине будет 14 ноября - уже +8+13 градусов. И, конечно, теплее всего у нас кое-где на Прикарпатье... Локально могут повыситься столбики термометров до +16 градусов", - поделилась специалист.

Когда Украину может накрыть похолодание

"С воскресенья (16 ноября, - Ред.) мы снова ожидаем заток более прохладного воздуха с северо-запада. Поэтому в воскресенье ожидаем снижения температуры", - рассказала Птуха.

Она отметила, что речь идет пока о погоде "без минусов, скажем так".

"Но уже приближаемся к этим отметкам в ночные часы на несколько дней. Именно на воскресенье и начало следующей недели - определенное снижение температуры может быть", - признала эксперт.

Стоит ли ждать снега в Украине

Учитывая следующие несколько дней, по словам синоптика, осадков со снегом пока не ожидают.

"Разве что на высокогорье Карпат, конечно, во время прохождения каких-то атмосферных фронтов - там могут быть осадки смешанной фазы... мокрый снег", - добавила представительница УкрГМЦ.

В то же время, согласно ее данным, "пока таких вот интенсивных процессов, которые бы образовывали снежный покров в дальнейшем, в ближайшей синоптической перспективе нет".

"Как будет проходить течение атмосферного фронта именно вот в воскресенье и понедельник - это уже будем уточнять с приближением к этой дате", - подчеркнула синоптик.

Она добавила, что пока он - "не слишком активный".

"Поэтому, разве что там по западным, северным областям кое-где местами могут быть осадки. Возможно, в ночные часы, смешанной фазы. Но пока предпосылок для образования длительного снежного покрова - нет", - подытожила Птуха.