Овощи без "химии": как распознать высокое содержание нитратов и выбрать безопасные продукты

С появлением первых весенних овощей на рынках и в магазинах возрастает риск пищевых отравлений и потребления продуктов с чрезмерным содержанием нитратов. Специалисты напомнили правила безопасного выбора свежей продукции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы в Facebook .

Главное: Покупайте овощи только в специально отведенных местах (рынки, торговые сети).

(рынки, торговые сети). Всегда проверяйте документы о происхождении и безопасности товара.

и безопасности товара. Признаки порчи на овощах - сигнал о возможном превышении нитратов.

Тщательное мытье продуктов является обязательным правилом гигиены.

Как выбрать безопасные продукты

Специалисты отмечают, что стихийная торговля не гарантирует качества продуктов. Зато на официальных рынках и в магазинах продукция проходит обязательный контроль. По требованию покупателя реализатор обязан предоставить документы, подтверждающие безопасность овощей.

"Обращайте внимание на внешний вид овощей. Если на них есть следы порчи - это значительно увеличивает риск превышения количества нитратов в них", - говорят в ведомстве.

На что обратить внимание при выборе:

Внешний вид: продукт должен быть свежим, без плесени, темных пятен или дряблых участков.

Запах: естественный аромат без посторонних резких запахов.

Чистота: отсутствие большого налета почвы и грязи на листьях зелени.

Условия хранения: овощи должны находиться в чистых и прохладных местах.

Также важно следить за сроком реализации, особенно для скоропортящейся зелени. Соблюдение этих простых правил поможет избежать негативных последствий для здоровья.