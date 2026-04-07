ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Овощи без "химии": как распознать высокое содержание нитратов и выбрать безопасные продукты

16:07 07.04.2026 Вт
2 мин
Стихийная торговля не гарантирует качества продукции
aimg Василина Копытко
При покупке стоит проверять документы о происхождении овощей (фото: Freepik)

С появлением первых весенних овощей на рынках и в магазинах возрастает риск пищевых отравлений и потребления продуктов с чрезмерным содержанием нитратов. Специалисты напомнили правила безопасного выбора свежей продукции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы в Facebook.

Главное:

  • Покупайте овощи только в специально отведенных местах (рынки, торговые сети).
  • Всегда проверяйте документы о происхождении и безопасности товара.
  • Признаки порчи на овощах - сигнал о возможном превышении нитратов.
  • Тщательное мытье продуктов является обязательным правилом гигиены.

Как выбрать безопасные продукты

Специалисты отмечают, что стихийная торговля не гарантирует качества продуктов. Зато на официальных рынках и в магазинах продукция проходит обязательный контроль. По требованию покупателя реализатор обязан предоставить документы, подтверждающие безопасность овощей.

"Обращайте внимание на внешний вид овощей. Если на них есть следы порчи - это значительно увеличивает риск превышения количества нитратов в них", - говорят в ведомстве.

На что обратить внимание при выборе:

  • Внешний вид: продукт должен быть свежим, без плесени, темных пятен или дряблых участков.
  • Запах: естественный аромат без посторонних резких запахов.
  • Чистота: отсутствие большого налета почвы и грязи на листьях зелени.
  • Условия хранения: овощи должны находиться в чистых и прохладных местах.

Также важно следить за сроком реализации, особенно для скоропортящейся зелени. Соблюдение этих простых правил поможет избежать негативных последствий для здоровья.

Ранее мы писали о том, что сейчас в Украине преобладают тепличные овощи из Турции, Египта и Польши. По прогногазмы УКАБ, уже в конце апреля в магазины поступит больше отечественной продукции, это снизит стоимость. Впрочем, значительное удешевление ожидают только в июне, когда появятся грунтовые овощи.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Держпродспоживслужба Здоровье Советы Нитраты
