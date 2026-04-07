Овощи без "химии": как распознать высокое содержание нитратов и выбрать безопасные продукты
С появлением первых весенних овощей на рынках и в магазинах возрастает риск пищевых отравлений и потребления продуктов с чрезмерным содержанием нитратов. Специалисты напомнили правила безопасного выбора свежей продукции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы в Facebook.
Главное:
- Покупайте овощи только в специально отведенных местах (рынки, торговые сети).
- Всегда проверяйте документы о происхождении и безопасности товара.
- Признаки порчи на овощах - сигнал о возможном превышении нитратов.
- Тщательное мытье продуктов является обязательным правилом гигиены.
Как выбрать безопасные продукты
Специалисты отмечают, что стихийная торговля не гарантирует качества продуктов. Зато на официальных рынках и в магазинах продукция проходит обязательный контроль. По требованию покупателя реализатор обязан предоставить документы, подтверждающие безопасность овощей.
"Обращайте внимание на внешний вид овощей. Если на них есть следы порчи - это значительно увеличивает риск превышения количества нитратов в них", - говорят в ведомстве.
На что обратить внимание при выборе:
- Внешний вид: продукт должен быть свежим, без плесени, темных пятен или дряблых участков.
- Запах: естественный аромат без посторонних резких запахов.
- Чистота: отсутствие большого налета почвы и грязи на листьях зелени.
- Условия хранения: овощи должны находиться в чистых и прохладных местах.
Также важно следить за сроком реализации, особенно для скоропортящейся зелени. Соблюдение этих простых правил поможет избежать негативных последствий для здоровья.
Ранее мы писали о том, что сейчас в Украине преобладают тепличные овощи из Турции, Египта и Польши. По прогногазмы УКАБ, уже в конце апреля в магазины поступит больше отечественной продукции, это снизит стоимость. Впрочем, значительное удешевление ожидают только в июне, когда появятся грунтовые овощи.
