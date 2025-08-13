ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Не со складов. Как Украина получает военную помощь от ЕС: данные аналитиков

Европа, Среда 13 августа 2025 00:44
UA EN RU
Не со складов. Как Украина получает военную помощь от ЕС: данные аналитиков Иллюстративное фото: оружие для Украины (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Европа все чаще поставляет Украине оружие непосредственно с оборонных заводов, а не со складов. При этом по объемам вновь произведенного вооружения для Украины Европа уже опередила США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ецгастіѵ.

Согласно свежим данным Кильского института мировой экономики (Германия), значительная часть вооружений и техники, которую сейчас получает Киев, поступает не со складов, а непосредственно с конвейеров оборонных предприятий.

Это стало возможным благодаря расширению оборонного производства в Европе и изменению подхода США к предоставлению помощи.

Так, Вашингтон только в мае впервые за время новой администрации согласовал значительный экспорт оружия в Украину - но не в виде безвозмездной помощи, а в формате продаж, которые Киев должен оплачивать самостоятельно.

"Европа сейчас закупила больше оружия по новым оборонным контрактам, чем Соединенные Штаты, что свидетельствует о явном переходе от использования арсеналов к промышленному производству", - объясняет Таро Нишикава, руководитель Отслеживания поддержки Украины в КИСЕ.

Миллиарды из новых соглашений

Только за май и июнь 2025 года стоимость вновь произведенной техники в составе европейской помощи составила не менее 4,6 млрд евро из общей суммы 10,5 млрд евро военной поддержки. Эти данные охватывают как ЕС, так и Великобританию, Норвегию, Швейцарию и Исландию.

С момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году европейские заводы поставили Украине вооружения и боеприпасов на 35,1 млрд евро - больше, чем аналогичные поставки из США (30,7 млрд евро).

В 2024 году 59% всей военной помощи Европы Украине было обеспечено именно по контрактам с производителями, тогда как в 2022 году эта доля составляла лишь 11%. Причина - истощение арсеналов и быстрый рост производственных мощностей.

Лидеры помощи

Среди европейских доноров лидирует Германия с суммой 16,5 млрд евро, далее следуют Великобритания (13,8 млрд) и Дания (9,16 млрд). В мае Берлин анонсировал новый пакет на 5 млрд евро, включающий финансирование производства дальнобойных систем непосредственно в Украине.

Франция, несмотря на статус второй экономики ЕС и значительные оборонные ресурсы, занимает лишь шестое место (5,96 млрд евро). В марте президент Эммануэль Макрон объявил о пакете в 2 млрд евро с ПТРК, системами ПВО, авиационными ракетами и боеприпасами, а также с локализацией производства в Украине.

Новые горизонты финансирования

Европейские государства уже готовятся к новой масштабной программе SAFE Еврокомиссии - 150 млрд евро в формате кредитов на оборонные закупки. Страны должны до конца ноября подать детальные планы расходов.

Одним из примеров является Болгария, которая планирует направить средства SAFE на закупку 155-мм артиллерийских снарядов для Украины в составе совместных контрактов с партнерами из ЕС.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы этот инструмент может стать ключевым в обеспечении Вооруженных сил Украины современным вооружением напрямую от производителей, а не с истощающихся складов.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поставки оружия Украине продолжится независимо от итогов будущих переговоров между США и Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Зеленский назвал потери ВСУ за сутки: у россиян больше
Зеленский назвал потери ВСУ за сутки: у россиян больше
Аналитика
Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа