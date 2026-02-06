Журналисты раскрыли, чем занимается Ермак в Киеве после отставки
После отставки из Офиса президента Андрей Ермак ведет малопубличный образ жизни. Журналисты узнали, что он общается с чиновниками, посещает спортзал и продолжает оставаться под усиленной охраной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование УП.
Главное:
- Адвокат Ермака летал в Израиль вместе с послом Украины, где контактировал с адвокатом бизнесмена Миндича.
- Ермак в Киеве встречался с советником президента Камышиным и секретарем СНБО Умеровым.
- ЭксглаваОП ежедневно он проводит по 2 часа в спортзале, предположительно расположенном на государственных объектах.
- Уровень охраны Ермака остается очень высоким.
- Бывший глава ОП избегает публичности. Журналисту УП удалось встретить его на улице, однако никаких комментариев Ермак не дал.
Адвокат Ермака летал в Израиль вместе с послом
По данным журналистов, адвокат бывшего главы ОП Игорь Фомин, посещал Израиль, где встречался с адвокатом фигуранта дела "Мидас" бизнесмена Тимура Миндича. В Тель-Авив Фомин летел вместе с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком.
Перед этим, 15 января Ермак встречался с Корнийчуком неподалеку от Офиса президента. А 25 января из Кишинева в Тель-Авив вылетел рейс, на борту которого находились Корнийчук и Фомин.
После прилета посол на служебном авто отвез Фомина в отель в Герцлии, где живет Миндич, а на следующий день снова приезжал туда. Источники УП в политических кругах утверждают, что Корнийчук доставил адвоката Ермака на переговоры, связанные с делом Миндича.
УП не имеет подтверждения, что Фомин встретился непосредственно с Миндичем, однако известно о его встрече с израильским юристом Борисом Лемпером, которого источники издания называют адвокатом бизнесмена.
Фомин находился в Израиле несколько дней и возвращался также на автомобиле с дипломатическими номерами посольства.
Миндич на вопросы УП не ответил, но пригласил журналиста издания Михаила Ткача на интервью.
В свою очередь Корнийчук подтвердил совместный перелет с Фоминым и заявил, что они давно знакомы, однако отрицает какую-либо роль в организации встреч.
Встречи с Камышиным и Умеровым
УП также узнало, что советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин продолжает общаться с бывшим главой ОП.
27 января 2026 года Камышин посещал офис Ермака в центре Киева. Он зашел с блокнотом и покинул здание примерно через час, после чего оттуда уехал и сам экс-глава ОП.
В комментарии УП Камышин сказал, что мог быть на этой встрече, но не помнит, что именно обсуждалось. Он отметил, что эти вопросы не касались обороны или контрактов.
На вопрос о дальнейших контактах с Ермаком Камышин ответил утвердительно, отметив, что они время от времени общаются, но количество таких встреч назвать не смог.
Журналисты также зафиксировали, что вечером 30 января бывший руководитель ОП приезжал в жилой комплекс, где живет секретарь СНБО Рустем Умеров, и находился там около трех часов.
В комментарии УП Умеров подтвердил встречу и отметил, что они общались примерно час на общие темы - о жизни, работе и событиях в стране. Он также заявил, что Ермак не влияет на его решения или деятельность.
Охрана и спортзал
Издание рассказывает, что Ермак в Киеве ведет закрытый образ жизни и ежедневно проводит около двух часов в спортзале.
Перед каждым его выходом из автомобиля охрана тщательно проверяет территорию, из-за чего он иногда вынужден ждать в машине до 10-15 минут.
Как следует из расследования, уровень безопасности вокруг Ермака является чрезвычайно высоким: его постоянно сопровождает многочисленная охрана, которая самостоятельно открывает и закрывает помещения для тренировок, обеспечивая полную изоляцию.
По наблюдениям журналистов, Ермак избегает публичности, а место его тренировок, вероятно, находится на государственной территории или в пределах правительственных объектов.
Журналисту Михаилу Ткачу удалось встретить Ермака после спортзала, но тот не дал никаких комментариев, сел в машину и уехал.
Обыски у Ермака и его отставка
28 ноября 2025 года НАБУ и САП провели обыски в офисе тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Антикоррупционные органы заявили, что следственные действия были санкционированы судом и происходили в рамках следствия.
По данным РБК-Украина, обыски могут быть связаны с расследованием дела "Мидас" о коррупции в энергетике, в котором подозревают совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича и бывших высокопоставленных чиновников.
В СМИ и среди политиков появились сообщения, что на записях Миндича фигурирует персонаж "Али-Баба", который якобы дает указания против САП и НАБУ - предполагается, что речь идет о Ермаке.
В тот же день Ермак подал заявление об отставке, которое подписал президент Владимир Зеленский.
29 ноября бывший глава ОП сообщил New York Post, что "идет на фронт" и готов к любым репрессиям.
По состоянию на 15 января директор НАБУ Семен Кривонос подтвердил, что подозрение Ермаку не объявлено.
В конце января Ермак восстановил право на адвокатскую деятельность.
Добавим, что вместо Андрея Ермака теперь Офисом президента руководит бывший глава ГУР МО Кирилл Буданов.