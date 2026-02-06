Журналисты раскрыли, чем занимается Ермак в Киеве после отставки

После отставки из Офиса президента Андрей Ермак ведет малопубличный образ жизни. Журналисты узнали, что он общается с чиновниками, посещает спортзал и продолжает оставаться под усиленной охраной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование УП .

Главное:

Адвокат Ермака летал в Израиль вместе с послом Украины, где контактировал с адвокатом бизнесмена Миндича.

Ермак в Киеве встречался с советником президента Камышиным и секретарем СНБО Умеровым.

ЭксглаваОП ежедневно он проводит по 2 часа в спортзале, предположительно расположенном на государственных объектах.

Уровень охраны Ермака остается очень высоким.

Бывший глава ОП избегает публичности. Журналисту УП удалось встретить его на улице, однако никаких комментариев Ермак не дал.

Адвокат Ермака летал в Израиль вместе с послом

По данным журналистов, адвокат бывшего главы ОП Игорь Фомин, посещал Израиль, где встречался с адвокатом фигуранта дела "Мидас" бизнесмена Тимура Миндича. В Тель-Авив Фомин летел вместе с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком.

Перед этим, 15 января Ермак встречался с Корнийчуком неподалеку от Офиса президента. А 25 января из Кишинева в Тель-Авив вылетел рейс, на борту которого находились Корнийчук и Фомин.

После прилета посол на служебном авто отвез Фомина в отель в Герцлии, где живет Миндич, а на следующий день снова приезжал туда. Источники УП в политических кругах утверждают, что Корнийчук доставил адвоката Ермака на переговоры, связанные с делом Миндича.

УП не имеет подтверждения, что Фомин встретился непосредственно с Миндичем, однако известно о его встрече с израильским юристом Борисом Лемпером, которого источники издания называют адвокатом бизнесмена.

Фомин находился в Израиле несколько дней и возвращался также на автомобиле с дипломатическими номерами посольства.

Миндич на вопросы УП не ответил, но пригласил журналиста издания Михаила Ткача на интервью.

В свою очередь Корнийчук подтвердил совместный перелет с Фоминым и заявил, что они давно знакомы, однако отрицает какую-либо роль в организации встреч.

Встречи с Камышиным и Умеровым

УП также узнало, что советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин продолжает общаться с бывшим главой ОП.

27 января 2026 года Камышин посещал офис Ермака в центре Киева. Он зашел с блокнотом и покинул здание примерно через час, после чего оттуда уехал и сам экс-глава ОП.

В комментарии УП Камышин сказал, что мог быть на этой встрече, но не помнит, что именно обсуждалось. Он отметил, что эти вопросы не касались обороны или контрактов.

На вопрос о дальнейших контактах с Ермаком Камышин ответил утвердительно, отметив, что они время от времени общаются, но количество таких встреч назвать не смог.

Журналисты также зафиксировали, что вечером 30 января бывший руководитель ОП приезжал в жилой комплекс, где живет секретарь СНБО Рустем Умеров, и находился там около трех часов.

В комментарии УП Умеров подтвердил встречу и отметил, что они общались примерно час на общие темы - о жизни, работе и событиях в стране. Он также заявил, что Ермак не влияет на его решения или деятельность.

Охрана и спортзал

Издание рассказывает, что Ермак в Киеве ведет закрытый образ жизни и ежедневно проводит около двух часов в спортзале.

Перед каждым его выходом из автомобиля охрана тщательно проверяет территорию, из-за чего он иногда вынужден ждать в машине до 10-15 минут.

Как следует из расследования, уровень безопасности вокруг Ермака является чрезвычайно высоким: его постоянно сопровождает многочисленная охрана, которая самостоятельно открывает и закрывает помещения для тренировок, обеспечивая полную изоляцию.

По наблюдениям журналистов, Ермак избегает публичности, а место его тренировок, вероятно, находится на государственной территории или в пределах правительственных объектов.

Журналисту Михаилу Ткачу удалось встретить Ермака после спортзала, но тот не дал никаких комментариев, сел в машину и уехал.

Обыски у Ермака и его отставка

28 ноября 2025 года НАБУ и САП провели обыски в офисе тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Антикоррупционные органы заявили, что следственные действия были санкционированы судом и происходили в рамках следствия.

По данным РБК-Украина, обыски могут быть связаны с расследованием дела "Мидас" о коррупции в энергетике, в котором подозревают совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича и бывших высокопоставленных чиновников.

В СМИ и среди политиков появились сообщения, что на записях Миндича фигурирует персонаж "Али-Баба", который якобы дает указания против САП и НАБУ - предполагается, что речь идет о Ермаке.

В тот же день Ермак подал заявление об отставке, которое подписал президент Владимир Зеленский.

29 ноября бывший глава ОП сообщил New York Post, что "идет на фронт" и готов к любым репрессиям.

По состоянию на 15 января директор НАБУ Семен Кривонос подтвердил, что подозрение Ермаку не объявлено.

В конце января Ермак восстановил право на адвокатскую деятельность.