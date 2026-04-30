Жюри Венецианской биеннале-2026 ушло в отставку после решения допустить к участию Россию
Организаторы Венецианской биеннале сообщили, что международное жюри 61-й художественной выставки ушло в отставку на фоне разногласий вокруг допуска России к участию в мероприятии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию labiennale.org.
Отставка жюри биеннале
В четверг стало известно, что члены международного жюри 61-й Международной художественной выставки подали заявления о сложении полномочий.
Речь идет о проекте "В минорных тональностях", куратором которого выступает Койо Куо. Выставка должна пройти с 9 мая по 22 ноября 2026 года.
В состав жюри входили Соланж Фаркаш (председатель), Зои Батт, Эльвира Дьянгани Осе, Марта Кузма и Джованна Заппери.
Причина решения
По данным, причиной отставки стали разногласия с решением организаторов допустить участие России в выставке. Ранее жюри заявляло, что не будет оценивать работы представителей стран, в отношении лидеров которых ведутся расследования Международного уголовного суда.
Конкретные государства не назывались, однако известно, что МУС выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Реакция и последствия
После ухода жюри организаторы сообщили о переносе церемонии вручения наград.
Изначально она должна была состояться в день открытия 9 мая, однако теперь ее проведение запланировано на 22 ноября — дату закрытия выставки.
Решение о допуске России ранее вызвало критику со стороны Украины и представителей Европейского союза.
В Еврокомиссии заявляли, что участие РФ может противоречить санкционной политике.
Брюссель также предупреждал о возможном сокращении финансирования. В свою очередь, правительство Италии подчеркнуло, что Венецианская биеннале действует независимо от позиции властей страны.
Отмечается, что участие России в выставке может стать первым с начала полномасштабного вторжения в Украину.
