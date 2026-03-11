ua en ru
Ср, 11 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

ЕК грозит прекратить финансировать одну из крупнейших художественных выставок мира изза РФ

00:28 11.03.2026 Ср
2 мин
Причиной возможного отказа от финансирования выставки является восстановление участия в ней РФ
aimg Маловичко Юлия
ЕК грозит прекратить финансировать одну из крупнейших художественных выставок мира изза РФ Фото: здание РФ на Веницианской биеннале (Wikimedia Commons)

Фонда Биеннале, одной из крупнейших художественных выставок в мире "Веницианской биеннале", решил разблокировать участие РФ на своем 61-ом мероприятии. Это возмутило Еврокомиссию и она пригрозила прекратить финансирование выставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Еврокомиссии.

"Мы решительно осуждаем решение Фонда Биеннале разрешить России вновь открыть свой национальный павильон на 61-й Международной художественной выставке Венецианской биеннале 2026 года", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ЕК также подчеркивают, что решение Фонда Биеннале насчет России несовместимо с коллективным ответом Еврсоюза на жестокую агрессию Москвы против Украины

Еврокомиссия также предупреждает, что если Фонд Биеннале продолжит реализацию своего решения на счет возвращения РФ , "будут рассмотрены дальнейшие меры", включая приостановку или прекращение текущего гранта ЕС, предоставленного Фонду Биеннале.

"Европейская комиссия ясно обозначила свою позицию в отношении незаконной агрессивной войны России против Украины. Культура должна продвигать и защищать демократические ценности, способствовать открытому диалогу, разнообразию и свободе выражения мнений и никогда не должна использоваться как платформа для пропаганды", - подытожили в ЕК.

Напоследок Еврокомиссия отмеила, что государства-члены, институты и организации должны действовать "в соответствии с санкциями ЕС" и избегать предоставления платформы лицам, которые активно поддерживали или оправдывали агрессию Кремля против Украины".

Напомним, художник из Украины Павел Маков, который представлял Украину на Венецианской биеннале, заявил, что идея России - уничтожить украинскую культуру.

Стоит отметить, что Россию фактически отстранили от участия в Венецианская биеннале в феврале 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

На следующей выставке, в 2024 году, Россия также не участвовала, однако недавно в Фонде Биеннале заговорили о возвращении страны-агрессора на всемирноизвестную выставку.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Еврокомиссия Российская Федерация художники Финансы
Новости
Иран мог заминировать Ормузский пролив: Трамп жестко отреагировал на слухи
Иран мог заминировать Ормузский пролив: Трамп жестко отреагировал на слухи
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко