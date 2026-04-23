ЕС лишил Венецианскую биеннале финансирования из-за скандала с павильоном РФ
Европейский союз официально останавливает финансирование Венецианской биеннале из-за решения организаторов вновь открыть российский павильон на художественной выставке.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье во время брифинга в Брюсселе.
Исполнительное агентство ЕС по вопросам образования и культуры (EACEA) направило официальное письмо в фонд Biennale di Venezia. В документе говорится о намерении полностью прекратить или приостановить грант на сумму 2 млн евро, рассчитанный на три года.
По словам представителя Еврокомиссии Тома Ренье, такая реакция является прямым ответом на допуск представителей РФ к участию в культурном мероприятии.
"Позвольте мне подтвердить, что EACEA действительно направило письмо, чтобы сообщить фонду о нашем намерении приостановить или прекратить грант. ЕС решительно осуждает тот факт, что фонд Biennale позволил российскому павильону снова открыться", - подчеркнул Ренье.
Он также уточнил, что на данном этапе по этому контракту еще не было выплачено ни одного евро.
Напомним, что ранее Европейская комиссия пригрозила прекратить финансирование одной из крупнейших художественных выставок мира. Это произошло после того, как фонд Biennale di Venezia решил разблокировать участие РФ в 61-м мероприятии.
Тогда в Брюсселе отметили, что причиной возможного отказа от поддержки является именно восстановление присутствия представителей страны-агрессора. В ЕК подчеркнули, что финансирование культурных институтов, которые допускают участие официальной России, противоречит позиции Евросоюза относительно санкционной политики и поддержки Украины.