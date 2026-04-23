ЕС лишил Венецианскую биеннале финансирования из-за скандала с павильоном РФ

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье во время брифинга в Брюсселе.

Детали решения ЕС

Исполнительное агентство ЕС по вопросам образования и культуры (EACEA) направило официальное письмо в фонд Biennale di Venezia. В документе говорится о намерении полностью прекратить или приостановить грант на сумму 2 млн евро, рассчитанный на три года.

По словам представителя Еврокомиссии Тома Ренье, такая реакция является прямым ответом на допуск представителей РФ к участию в культурном мероприятии.

"Позвольте мне подтвердить, что EACEA действительно направило письмо, чтобы сообщить фонду о нашем намерении приостановить или прекратить грант. ЕС решительно осуждает тот факт, что фонд Biennale позволил российскому павильону снова открыться", - подчеркнул Ренье.

Он также уточнил, что на данном этапе по этому контракту еще не было выплачено ни одного евро.