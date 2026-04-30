ua en ru
Чт, 30 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ЕС не может унижаться просьбами к России о переговорах, - Каллас

17:30 30.04.2026 Чт
2 мин
Отсутствие шагов со стороны Москвы, по мнению Брюсселя, исключает необходимость подобных инициатив
aimg Анастасия Никончук
ЕС не может унижаться просьбами к России о переговорах, - Каллас Фото: Кая Каллас (flickr.com photos valstskanceleja)

Глава дипломатии ЕС заявила, что Европа не должна просить Россию о переговорах и должна создать услоКая Калласвия, при которых Москва сама перейдет к реальному диалогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Европейской службы внешних действий в сети Х.

ЕС не видит готовности РФ к переговорам

Европейские страны не намерены выступать инициаторами диалога с Россией, пока не наблюдают признаков ее готовности к конструктивным переговорам.

Об этом Каллас сообщила после встречи Нордическо-Балтийской восьмерки (NB8), комментируя позицию ЕС на фоне дипломатической активности США.

По ее словам, отсутствие шагов со стороны Москвы объясняет, почему Брюссель не считает необходимым обращаться с подобными инициативами.

Позиция без уступок

Каллас подчеркнула, что Европа не должна действовать с позиции слабости и просителя.

"Мы не должны унижать себя, выступая в роли просителей, мол, "пожалуйста, мы умоляем вас поговорить с нами", но мы должны поставить их в такое положение, чтобы они перешли от имитации к реальным переговорам", – заявила глава дипломатии ЕС.

Обсуждение требований к России

Она также сообщила о предстоящей встрече министров иностранных дел стран ЕС на Кипре. В ходе переговоров планируется определить ключевые требования к России после завершения войны против Украины.

"Мы запланировали обсудить с министрами иностранных дел Европейского Союза на Кипре также то, какие требования мы имеем к России после окончания этой войны, чтобы мы могли убедиться, что Россия не представляет угрозы ни для одной из этих стран или Европы в целом... Перед тем как разговаривать с ними, мы должны действительно договориться, о чем именно мы хотим говорить", – пояснила чиновница.

Напоминаем, что гражданам России, принимавшим участие в боевых действиях против Украины, могут ограничить въезд в страны Европейского союза. Ожидается, что соответствующую инициативу вынесут на рассмотрение Европейского совета в июне.

Отметим, что Евросоюз может снова рассмотреть вопрос так называемого "репарационного кредита" для Украины, если Венгрия продолжит блокировать согласование финансирования в размере 90 млрд евро.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Война в Украине Евросоюз
Новости
