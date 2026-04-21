Жуков стал советником: кто вместо него временно руководит Департаментом патрульной полиции

"Жуков Евгений - боевой офицер, генерал. Я его уважаю лично, очень уважаю. Это человек, который занимался войной. "Хищник" (сводная стрелковая бригада "Хищник" - элитное подразделение Департамента патрульной полиции Украины - ред.) прекрасно воюет", - отметил Клименко.

"Но морально находиться на должности, когда - и вчера мы с ним об этом говорили - в то время, когда двое полицейских допустили ошибку, большую ошибку при выполнении своей основной полицейской функции, которая отразилась на устойчивости всей правоохранительной системы, сложно", - добавил министр.

Несмотря на это, по словам главы МВД, Жуков остается в команде и будет работать советником главы Нацполиции.

"То есть вовлеченности полиции в войну", - уточнил он.

Клименко также сообщил о кадровых решениях по результатам служебного расследования - от должностей отстранена вся вертикаль, от командиров подразделений до руководства киевской патрульной полиции.

"Это, возможно, еще и не все кадровые решения", - добавил министр.

Временно исполнять обязанности начальника Департамента патрульной полиции возложено на генерала полиции третьего ранга Александра Фацевича.

Он остается заместителем Председателя Национальной полиции Украины - руководителем патрульной полиции.