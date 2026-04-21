Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Жуков стал советником: кто вместо него временно руководит Департаментом патрульной полиции

11:53 21.04.2026 Вт
2 мин
Клименко рассказал о кадровых решениях
Фото: Евгений Жуков, генерал полиции (patrolpolice.gov.ua)

После отставки глава патрульной полиции Евгений Жуков получил новое назначение - советником главы Нацполиции. Временно обязанности начальника Департамента патрульной полиции будет исполнять Александр Фацевич.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко во время встречи с журналистами.

"Жуков Евгений - боевой офицер, генерал. Я его уважаю лично, очень уважаю. Это человек, который занимался войной. "Хищник" (сводная стрелковая бригада "Хищник" - элитное подразделение Департамента патрульной полиции Украины - ред.) прекрасно воюет", - отметил Клименко.

"Но морально находиться на должности, когда - и вчера мы с ним об этом говорили - в то время, когда двое полицейских допустили ошибку, большую ошибку при выполнении своей основной полицейской функции, которая отразилась на устойчивости всей правоохранительной системы, сложно", - добавил министр.

Несмотря на это, по словам главы МВД, Жуков остается в команде и будет работать советником главы Нацполиции.

"То есть вовлеченности полиции в войну", - уточнил он.

Клименко также сообщил о кадровых решениях по результатам служебного расследования - от должностей отстранена вся вертикаль, от командиров подразделений до руководства киевской патрульной полиции.

"Это, возможно, еще и не все кадровые решения", - добавил министр.

Временно исполнять обязанности начальника Департамента патрульной полиции возложено на генерала полиции третьего ранга Александра Фацевича.

Он остается заместителем Председателя Национальной полиции Украины - руководителем патрульной полиции.

Теракт в Киеве и отставка Жукова

Напомним, 18 апреля в Киеве произошла кровавая трагедия - в Голосеевском районе мужчина открыл огонь по людям.

Впоследствии он захватил заложников в магазине и стрелял в полицейских при попытке задержания.

К переговорам с ним привлекали переговорщиков, однако в итоге злоумышленник был ликвидирован. В результате стрельбы погибли шесть человек, еще 14 получили ранения.

После инцидента широкую общественную критику вызвали действия двух патрульных полицейских, которые во время нападения покинули место происшествия, несмотря на присутствие гражданских, в том числе раненого ребенка. Видео их действий распространили очевидцы.

После резонанса в полиции назначили служебное расследование, а обоих патрульных отстранили от исполнения обязанностей и сообщили о подозрении.

На этом фоне начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку, объяснив это ответственностью за действия подчиненных. В МВД и Нацполиции действия патрульных назвали "позорными".

