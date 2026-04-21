Жуков став радником: хто замість нього тимчасово керує Департаментом патрульної поліції

"Жуков Євген - бойовий офіцер, генерал. Я його поважаю особисто, дуже поважаю. Це людина, яка займалася війною. "Хижак" (зведена стрілецька бригада "Хижак" - елітний підрозділ Департаменту патрульної поліції України - ред.) чудово воює", - зазначив Клименко.

"Але морально знаходитись на посаді, коли - і вчора ми з ним про це говорили - в той час, коли двоє поліцейських допустили помилку, велику помилку під час виконання своєї основної поліцейської функції, яка відобразилася на стійкості всієї правоохоронної системи, складно", - додав міністр.

Попри це, за словами глави МВС, Жуков залишається в команді та працюватиме радником голови Нацполіції.

"Тобто залученості поліції у війну", - уточнив він.

Клименко також повідомив про кадрові рішення за результатами службового розслідування - від посад відсторонено всю вертикаль, від командирів підрозділів до керівництва київської патрульної поліції.

"Це, можливо, ще й не всі кадрові рішення", - додав міністр.

Тимчасово виконувати обов’язки начальника Департаменту патрульної поліції покладено на генерала поліції третього рангу Олександра Фацевича.

Він залишається заступником Голови Національної поліції України - керівником патрульної поліції.