Нужны ли зонтики? Какой погоды ждать украинцам на Рождество

В ближайшие дни погода в Украине существенно меняться не будет. Однако уже с начала рабочей недели на украинцев частично будут влиять несколько циклонов и антициклон.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Погода в Украине в ближайшие дни и на Рождество

По словам эксперта, в течение ближайших выходных дней - субботы и воскресенья 21-22 декабря - температурные показатели будут оставаться пока "в таких пределах, как они и есть".

"И, в принципе, каких-то резких изменений, даже до Рождества, мы не ожидаем", - отметила синоптик.

Она рассказала, что в начале рабочей недели украинцев ждет "определенный проход локального циклона" с территории Румынии - через Крым и в восточные области Украины.

Этот "проход" ожидается с 22 декабря, поэтому уже в понедельник, 23 декабря, он достигнет востока нашей страны.

"В то время, когда он будет проходить, 23 числа, в западных областях может быть мокрый снег. На остальной территории - местами небольшой мокрый снег. На востоке и юго-востоке страны - умеренный дождь с мокрым снегом", - сообщила Птуха.

Во вторник, 24 числа (когда украинцы будут готовиться к Сочельнику) на некоторые регионы нашей страны будет влиять фронтальная система следующего циклона.

"Он будет находиться над Балканами и его фронтальные системы именно 24 числа будут затрагивать западные, частично - центральные, местами - северные и южные области. Преимущественно - Правобережье Украины", - объяснила представительница УкрГМЦ.

Учитывая такую ситуацию, 24 декабря в западных областях может образоваться даже снежный покров.

"Преимущественно это будет мокрый снег. Температура будет там около нуля градусов или чуть ниже (по западу - небольшие морозы). Но, к сожалению, для остальных областей... Левобережье у нас - вообще без осадков остается", - отметила эксперт.

В Киеве 24 декабря если и могут быть какие-то осадки, то разве что в виде дождя.

"Возможно, где-то будет небольшой мокрый снег. Но пока это только осадки жидкой фазы по расчетам", - добавила Птуха.

По ее словам, уже в ночь на 25 декабря (и в течение всего Рождества) будет усиливаться антициклон - поле высокого давления.

"Оно располагается над центральной Европой и его гребень идет на север. Соответственно, с северо-запада этот антициклон будет распространяться и на территорию Украины", - пояснила синоптик.

Она отметила, что этот антициклон "будет вытеснять все атмосферные фронты, которые 24 числа несколько могут влиять на Правобережье Украины".

"И с 25 декабря у нас уже преимущественно будет погода без осадков", - подчеркнула специалист.

Между тем температурные показатели 24 декабря будут удерживаться как ночью, так и днем, в пределах от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

"Днем в южной части, восточных и большинстве центральных областей +4 +10 градусов по Цельсию. И на 25 декабря сохраняется подобная картинка", - отметила Птуха.

Сильных порывов ветра в этот период не предвидится.

"Если немного будет больше прояснений в ночные часы (из-за влияния антициклона), 25 декабря на несколько градусов ниже могут опуститься температурные показатели по регионам. Но в целом - достаточно все спокойно", - подытожила эксперт.