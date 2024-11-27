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Может изменять акустику. Синоптики рассказали об уникальном метеорологическом явлении (фото)

Среда 27 ноября 2024 10:38
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Может изменять акустику. Синоптики рассказали об уникальном метеорологическом явлении (фото) Некоторые виды изморози создают сложные узоры (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Эксперты из Украинского гидрометеорологического центра рассказали гражданам про уникальное метеорологическое явление - изморозь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Что такое изморозь и какое уникальное свойство имеет

В Укргидрометцентре рассказали, что изморозь - это сказочный пейзаж, который образуется на фоне опасной погоды.

"Явление изморози можно наблюдать особенно ярко с приходом зимних температур", - добавили специалисты.

Отмечается, что для ее формирования нужен очень холодный воздух насыщенный водяным паром - как раз такой, как в густых туманах, создающих опасность, снижая видимость на дорогах.

При этом температура поверхностей должна быть ниже точки замерзания (т.е. ниже нуля по Цельсию).

Процесс формирования изморози называют сублимацией.

Речь о том, что водяной пар в воздухе не проходит стадию жидкости, а сразу превращается в твердые частицы льда (именно они покрывают поверхности "узорами").

"Особенно красивой изморозь становится в безветренную погоду, когда кристаллы вырастают симметричными и напоминают миниатюрные произведения ювелира", - уточнили в УкрГМЦ.

Некоторые виды изморози создают сложные узоры, поскольку кристаллы льда "растут" под разными углами - в зависимости от направления ветра или влажности. Иногда они напоминают перья, цветы или даже звезды.

Кроме того, способность ледяных кристалликов отражать солнечный свет создает "эффект блестящих бриллиантов".

Может изменять акустику. Синоптики рассказали об уникальном метеорологическом явлении (фото)

Изморозь превращает растения в произведения искусства (фото: facebook.com/UkrHMC)

В завершение в Укргидрометцентре рассказали, что изморозь обладает уникальным свойством - может менять акустику местности.

"Покрывая поверхности, она глушит звуки, создавая особую "тишину", которую ощущаешь зимним утром. Итак, в следующий раз, когда увидите ветку, покрытую изморозью, вспомните: перед вами маленький природный шедевр", - подытожили в УкрГМЦ.

Может изменять акустику. Синоптики рассказали об уникальном метеорологическом явлении (фото)

Пост УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее в небе над Киевской областью были замечены так называемые серебристые облака.

Заведующий лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко рассказал, чем уникальны такие облака, как они формируются, а также где именно и при каких условиях их можно увидеть.

Читайте также, о редком атмосферном явлении, которое получило название "Карпатское море".

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