"Никаких исключений не будет": Трамп пригрозил жесткими пошлинами странам

15:34 08.04.2026 Ср
2 мин
США будут вводить пошлины против союзников Ирана
aimg Ирина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами в 50% странам, которые поставляют военное оружие Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в его соцсети Truth Social.

"Страна, которая поставляет военное оружие Ирану, будет немедленно обложена пошлинами в размере 50% на все товары, продаваемые Соединенным Штатам Америки", - заявил он.

Президент США заверил, что ни для кого не будет делать исключений.

"Никаких исключений или освобождений не будет", - добавил Трамп.

Двухнедельное перемирие США и Ирана

Как известно, 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты согласились на двухнедельное прекращение огня с Ираном. В этот период стороны должны провести переговоры по заключению полноценного мирного соглашения.

Также Трамп заявил, что США одержали "полную и окончательную победу" после заключения соглашения с Ираном о двухнедельном прекращении огня.

Тегеран подтвердил согласие на перемирие и анонсировал открытие Ормузского пролива на этот период, но выдвинул собственное условие.

СМИ пишут, что первый раунд переговоров между США и Ираном запланирован на пятницу, 10 апреля, в Исламабаде (Пакистан). Это будут первые личные переговоры сторон с начала войны.

По предварительным данным, американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В то же время Трамп в интервью Sky News подчеркнул, что США готовы вернуться к военным действиям против Ирана, если не удастся достичь соглашения, которое удовлетворит Вашингтон.

