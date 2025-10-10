Никаких открытых окон? В Житомире решили, когда включат тепло и как будут экономить

Отопительный сезон на территории Житомирской городской территориальной общины начнется в среду, 15 октября. Однако в случае повышения температуры воздуха, тепло планируют выключать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение, принятое во время внеочередного заседания исполнительного комитета Житомирского городского совета.
Внеочередное заседание исполкома Житомирского городского совета состоялось сегодня, 10 октября.
Согласно повестке дня, на него был вынесен один вопрос: "О начале отопительного сезона 2025-2026 годов на территории Житомирской городской территориальной общины".
"Учитывая погодные условия, проектом предусмотрено начать отопительный сезон 2025-2026 годов на территории территориальной общины именно 15 октября", - рассказал во время выступления начальник управления коммунального хозяйства городского совета Александр Марцун.
Он добавил, что такой срок "совпадает с календарным зимним периодом, который учитывается в расчетах".
"Первоначально начать теплоснабжение предусмотрено в учреждениях здравоохранения, дошкольных, школьных, учебных, общеобразовательных. И с последующим подключением жилого фонда", - сообщил Марцун.
По его словам, особое внимание коммунальное предприятие обращает на то, чтобы проводить мониторинг погодных условий для внедрения мер рационального использования энергоносителей - путем оптимизированного предоставления услуг.
"То есть мы будем выключать (тепло, - Ред.) в те периоды, когда температура будет это позволять", - объяснил чиновник.
Он добавил, что основные мероприятия в рамках подготовки к зиме - уже выполнены.
"Остаются работы по восстановлению благоустройства. И есть работы такие... которые возникли. Не были запланированы и возникли в процессе работы. Но все эти работы не повлияют на начало отопительного периода", - поделился Марцун.
Между тем секретарь Житомирского городского совета Галина Шиманская обратилась не только к коллегам, но и к жителям всей территориальной общины.
"Мы входим, пожалуй, в один из самых тяжелых отопительных периодов, которые есть в условиях военного положения. Ни для кого не секрет, что враг бьет по энергосистеме. Сегодня 60% газохранилищ - разрушены. Поэтому о том, что мы должны экономить - это должен знать каждый", - подчеркнула она.
Так, по ее словам, необходимо "ввести режим жесткой экономии".
"И будем мониторить. Я обращаюсь и к "Житомиртеплокоммунэнерго" - рационально расходовать энергоносители. Потому что на сегодня, вы сами знаете, какая ситуация у нас с газом. О том, что мы будем в отопительный период с открытыми окнами - об этом нечего думать", - сообщила Шиманская.
В завершение она отметила, что сегодня необходимо "выстоять" и "пережить вместе этот отопительный период".
Стоит отметить, что ранее директор КП "Житомиртеплокоммунэнерго" Дмитрий Рогожин в комментарии журналистам "Житомир.info" рассказал, что тепло уже есть в некоторых медицинских учреждениях города.
Так, еще 30 сентября специалисты начали перестраивать индивидуальные тепловые пункты - чтобы обеспечить подачу тепла от паровых котельных и котельных, работающих на водоснабжение.
"Уже 1 октября в тех больницах было тепло. Это - городские больницы №1 и №2, областной перинатальный центр, городской роддом, отдельно хирургия и кардиология. То есть те комплексы, которые присоединены к этим котельным", - поделился директор коммунального предприятия.
