Жодних відкритих вікон? У Житомирі вирішили, коли ввімкнуть тепло та як будуть економити

Що відомо про опалювальний сезон у Житомирі

Позачергове засідання виконкому Житомирської міської ради відбулось сьогодні, 10 жовтня.

Згідно з порядком денним, на нього було винесене одне питання: "Про початок опалювального сезону 2025-2026 років на території Житомирської міської територіальної громади".

Порядок денний позачергового засідання (скриншот: zt-rada.gov.ua)

"Враховуючи погодні умови, проектом передбачено розпочати опалювальний сезон 2025-2026 років на території територіальної громади саме 15 жовтня", - розповів під час виступу начальник управління комунального господарства міської ради Олександр Марцун.

Він додав, що такий термін "збігається з календарним зимовим періодом, який враховується в розрахунках".

"Першочергово розпочати теплопостачання передбачено в закладах охорони здоров'я, дошкільних, шкільних, навчальних, загальноосвітніх. І з послідуючим підключенням житлового фонду", - повідомив Марцун.

За його словами, особливу увагу комунальне підприємство звертає на те, щоб проводити моніторинг погодних умов для запровадження заходів раціонального використання енергоносіїв - шляхом оптимізованого надання послуг.

"Тобто ми будемо вимикати (тепло, - Ред.) в ті періоди, коли температура буде це дозволяти", - пояснив посадовець.

Він додав, що основні заходи в межах підготовки до зими - вже виконані.

"Залишаються роботи з відновлення благоустрою. І є роботи такі... які виникли. Не були заплановані й виникли у процесі роботи. Але всі ці роботи не вплинуть на початок опалювального періоду", - поділився Марцун.

Тим часом секретар Житомирської міської ради Галина Шиманська звернулась не тільки до колег, але і до мешканців всієї територіальної громади.

"Ми входимо, мабуть, в один із найважчих опалювальних періодів, які є в умовах воєнного стану. Ні для кого не секрет, що ворог б'є по енергосистемі. Сьогодні 60% газосховищ - зруйновано. Тому про те, що ми маємо економити - це має знати кожен", - наголосила вона.

Так, за її словами, необхідно "запровадити режим жорсткої економії".

"І будемо моніторити. Я звертаюся і до "Житомиртеплокомуненерго" - раціонально витрачати енергоносії. Тому що на сьогодні, ви самі знаєте, яка ситуація у нас з газом. Про те, що ми будемо в опалювальний період із відкритими вікнами - про це годі думати", - повідомила Шиманська.

Насамкінець вона зауважила, що сьогодні необхідно "вистояти" і "пережити разом цей опалювальний період".

Варто зазначити, що раніше директор КП "Житомиртеплокомуненерго" Дмитро Рогожин у коментарі журналістам "Житомир.info" розповів, що тепло вже є у деяких медичних закладах міста.

Так, ще 30 вересня фахівці почали перелаштовувати індивідуальні теплові пункти - щоб забезпечити подачу тепла від парових котелень і котелень, які працюють на водопостачання.

"Вже 1 жовтня в тих лікарнях було тепло. Це - міські лікарні №1 та №2, обласний перинатальний центр, міський пологовий, окремо хірургія та кардіологія. Тобто ті комплекси, які приєднанні до цих котелень", - поділився директор комунального підприємства.