Жив или нет? Трамп приоткрыл детали о состоянии верховного лидера Ирана

По словам американского лидера, в Иране произошла полная смена режима.

"Прежние власти ушли, и теперь мы имеем дело с совершенно новыми людьми. И пока что они ведут себя гораздо более разумно", - добавил он.

Отдельно президент указал на неопределенность в контексте состояния здоровья нового верховного лидера Ирана, который не появлялся на публике с момента начала американо-израильской операции.

"Никто о нем не слышал. Он очень серьезно ранен", - сказал Трамп.

В ответ на вопрос о том, жив ли Моджтаба Хаменеи, американский лидер заявил, что США об этом не знают.

"Думаем, скорее всего да, но он в крайне тяжелом состоянии", - добавил он.