Живий чи ні? Трамп відкрив деталі про стан верховного лідера Ірану

За словами американського лідера, в Ірані відбулася повна зміна режиму.

"Колишня влада пішла, і тепер ми маємо справу з абсолютно новими людьми. І поки що вони поводяться набагато розумніше", - додав він.

Окремо президент вказав на невизначеність у контексті стану здоров'я нового верховного лідера Ірану, який не з'являвся на публіці з моменту початку американо-ізраїльської операції.

"Ніхто про нього не чув. Він дуже серйозно поранений", - сказав Трамп.

У відповідь на запитання про те, чи живий Моджтаба Хаменеї, американський лідер заявив, що США про це не знають.

"Думаємо, найімовірніше так, але він у вкрай важкому стані", - додав він.