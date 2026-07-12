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Ученые восстановили 42 утраченные страницы Нового Завета: их считали уничтоженными 800 лет

19:09 12.07.2026 Вс
3 мин
Исследователи прочитали "тексты-призраки", скрытые под слоями средневековых чернил
aimg Ольга Завада
Ученые восстановили 42 утраченные страницы Нового Завета: их считали уничтоженными 800 лет Технологии вернули уничтоженный текст Нового Завета (фото: Damianos Kasotakis)
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Ученые университета Глазго реконструировали и прочитали 42 утраченные страницы Кодекса H (Codex H) - одной из важнейших и древнейших рукописей Нового Завета, считавшегося уничтоженным еще в Средневековье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Codex Arts.

Секрет средневековой переработки и география находок

Кодекс H датируется VI веком и первоначально содержал Послание святого апостола Павла. Однако его история оборвалась в XIII веке в Великой Лавре на Святой Горе Афон в Греции.

Монахи разобрали манускрипт, смыли или заскоблили оригинальный текст, а дорогой пергамент разрезали и использовали как обычную подкладку и форзацы для переплетов новейших книг.

Из-за такой разрушительной практики страницы кодекса разлетелись по всему миру. Сегодня уцелевшие фрагменты хранятся в библиотеках и частных коллекциях нескольких стран, в частности в Италии, Греции, Франции, а также в архивах Украины.

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Мультиспектральный анализ: как увидеть "тексты-призраки"

Вернуть к жизни утраченные страницы удалось команде под руководством профессора Гаррика Аллена в партнерстве с электронной библиотекой ранних рукописей (EMEL).

Технологический прорыв базировался на физико-химических свойствах древних материалов. Когда в средневековье пергамент повторно покрывали новыми чернилами, агрессивные химические компоненты приводили к так называемому "зеркальному смещению" на соседних страницах.

Эти химические следы проникли на несколько слоев вглубь структуры кожи. Они совершенно невидимы для человеческого глаза, однако становятся четкими под влиянием мультиспектральной съемки.

Специальные световые фильтры и алгоритмы обработки изображений позволили ученым зафиксировать "призрачные силуэты" оригинальных букв и фактически извлечь несколько страниц информации из одного физического листа.

Для подтверждения исторической подлинности эксперты в Париже провели радиоуглеродную датировку, которая окончательно подтвердила происхождение пергамента с VI века.

Ученые восстановили 42 утраченные страницы Нового Завета: их считали уничтоженными 800 летБлагодаря мультиспектральной визуализации и радиоуглеродной датировке удалось реконструировать Кодекс H (фото: Damianos Kasotakis)

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Писарские исправления и древняя структура Библии

Хотя восстановленные фрагменты содержат уже известные науке разделы из Посланий Павла, их текстологическая ценность колоссальна. Профессор Аллен назвал объем и качество обнаруженных данных "монументальными".

Среди главных открытий ученые выделяют:

Древнейшие списки разделов: на восстановленных страницах обнаружили старейшие из известных списков содержания Посланий Павла. Они демонстрируют структуру и разделение текста, кардинально отличающиеся от современной системы, принятой в христианстве.

Секреты работы писарей: фрагменты наглядно показывают, как именно писцы VI века взаимодействовали с текстом - где они совершали ошибки, как их исправляли, какие примечания оставляли на берегах и как комментировали сложные теологические моменты.

Бытовая история книг: состояние материала детально реконструирует практику средневекового "ресайклинга" (повторного использования - ред.), показывая, что происходило со священными книгами после того, как они изнашивались или испытывали физические повреждения.

Университет Глазго уже открыл свободный цифровой доступ к восстановленным страницам Кодекса H на специализированном портале, а в скором времени планируется выход полноценного печатного научного издания, которое вернет утраченный шедевр через восемь веков забвения.

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