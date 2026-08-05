Россияне кассетными боеприпасами уничтожили сортировочный центр "Новой почты" в Киеве

В результате массированной атаки России в ночь на 5 августа в Киеве был уничтожен сортировочный центр "Новой почты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

"Враг в очередной раз совершил военное преступление против гражданского населения, применив кассетные боеприпасы", - отметили в компании.

В результате атаки погибли три человека: двое водителей партнера-перевозчика и один работник подрядной организации. Еще восемь человек получили ранения.

В настоящее время идет оценка последствий вражеской атаки. "Новая почта" компенсирует клиентам полную объявленную ценность поврежденных отправлений.

"Несмотря на очередную атаку, "Новая почта" продолжает работать по всей Украине. За годы полномасштабной войны мы построили устойчивую операционную систему, которая позволяет обеспечивать непрерывность работы даже в самых сложных условиях", - отметили в компании.