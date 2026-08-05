На Киевщине обнаружили погибших на железнодорожной платформе после атаки РФ

5 августа в Киевской области были обнаружены тела погибших на территории железнодорожной платформы. Их нашли вблизи логистических центров, которые ночью атаковала Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".

"После чудовищной ночной атаки по логистической инфраструктуре в Киевской области продолжается работа оперативных служб и восстановительные работы в Броварском районе", - сказано в заявлении.

В "Укрзализныце" пообещали, что дополнительно сообщат о возобновлении движения.

"По оперативной информации, есть погибшие, обнаруженные на территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров", - подтвердил перевозчик.

Также указано, что на фоне массированной комбинированной атаки движение поездов и работа станций приостанавливались, а персонал станций и пассажиры поездов были эвакуированы.

"Укрзализныця" заверила, что продолжит работать в особом режиме в периоды массированных атак, а также извинилась за возможные сбои в графике.

"Искренне соболезнуем семьям всех погибших и пострадавших на Киевщине и в столице", - подытожил перевозчик.