На Киевщине обнаружили погибших на железнодорожной платформе после атаки РФ
5 августа в Киевской области были обнаружены тела погибших на территории железнодорожной платформы. Их нашли вблизи логистических центров, которые ночью атаковала Россия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".
"После чудовищной ночной атаки по логистической инфраструктуре в Киевской области продолжается работа оперативных служб и восстановительные работы в Броварском районе", - сказано в заявлении.
В "Укрзализныце" пообещали, что дополнительно сообщат о возобновлении движения.
"По оперативной информации, есть погибшие, обнаруженные на территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров", - подтвердил перевозчик.
Также указано, что на фоне массированной комбинированной атаки движение поездов и работа станций приостанавливались, а персонал станций и пассажиры поездов были эвакуированы.
"Укрзализныця" заверила, что продолжит работать в особом режиме в периоды массированных атак, а также извинилась за возможные сбои в графике.
"Искренне соболезнуем семьям всех погибших и пострадавших на Киевщине и в столице", - подытожил перевозчик.
Атака России на Киевскую область 5 августа
Ночью российские захватчики снова совершили воздушное нападение на регион. Удар оборвал жизни по меньшей мере 14 гражданских.
Больше всего жертв - в Броварском районе, где погибли девять человек. В Бучанском районе враг убил еще четырех мирных жителей. Еще один человек погиб в Фастовском районе.
Согласно последним данным, пострадали 22 жителя области. В Броварском районе ранения получили 12 человек, в Фастовском - трое, еще семеро пострадали в Бучанском районе.
Подразделения ГСЧС работают на местах событий.