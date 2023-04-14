Жизнь Саакашвили сейчас зависит сугубо от этического решения, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жизнь Михаила Саакашвили на данный момент зависит сугубо от этического решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"И еще одно. То, по поводу чего уже давно нужно решение. Жизнь Михаила Саакашвили зависит сейчас не от политического, не от какого-то личного, а сугубо от этического решения... Которое имеет чистую и весомую юридическую базу", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что если человек нуждается в медпомощи, то нужно пойти на такой шаг.

"Если человек нуждается в медицинской помощи, если от этого зависит жизнь, значит, нужен этот шаг. Знаю, что адвокаты Михаила сейчас подали срочное обращение в ЕСПЧ, чтобы обеспечить ему надлежащее лечение. И кажется, это единственный путь, чтобы сохранить ему жизнь", - добавил он.

Напомним, группа медиков, посетившая 2 апреля экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, пришла к выводу, что его состояние после их предыдущего визита 19 февраля ухудшилось.

Ранее Саакашвили заявлял, что находится "на грани смерти" в больнице, куда его перевели из тюрьмы.

При этом Польша заявляла о готовности принять на лечение Саакашвили.

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