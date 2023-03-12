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Мучительная боль. Саакашвили заявил, что находится "на грани смерти"

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Воскресенье 12 марта 2023 23:08
Мучительная боль. Саакашвили заявил, что находится "на грани смерти" Фото: Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что он близок к смерти в больнице, куда его перевели из тюрьмы. Он постоянно чувствует мучительную боль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В феврале на апелляционном процессе были заслушаны утверждения независимого эксперта о том, что Саакашвили был отравлен, находясь в тюрьме.

Грузинские власти отвергают эту возможность и не позволяют перевести его на лечение в Европу.

Издание отмечает, что его журналистов не пустили в больницу, но они смогли передать вопросы Саакашвили через его адвоката и получить письменные ответы.

"Сначала я был 120 килограммов, сейчас имею 64, если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность", - рассказал Саакашвили.

Он добавил, что испытывает постоянную боль.

"Я все время в постели, мои кости распадаются, и это причиняет мучительную боль", - отметил Саакашвили.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. Врачебная команда экс-президента заявила, что его состояние здоровья значительно ухудшилось после того, как он был заключен в октябре 2021 года и начал голодовку. В конце 2021 года его забрали в больницу.

Напомним, Европарламент принял резолюцию, которой призвал Грузию помиловать и освободить экс-президента Михаила Саакашвили.

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