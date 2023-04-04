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Состояние Саакашвили ухудшается: есть угроза, что будет прикован к постели, - заключение врачей

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Грузия, Вторник 04 апреля 2023 19:45
Состояние Саакашвили ухудшается: есть угроза, что будет прикован к постели, - заключение врачей Фото: Михеил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Группа медиков, посетившая 2 апреля экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили, пришла к выводу, что его состояние после их предыдущего визита 19 февраля ухудшилось. Он может быть прикован к кровати.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online.

Как сообщается, группа специалистов, созданная при Народном защитнике Грузии для мониторинга состояния Саакашвили, обнародовала очередное медицинское заключение о состоянии экспрезидента.

Врачи отметили, что Саакашвили потерял еще четыре килограмма веса в результате атрофии мышц, значительно ограничен в передвижениях из-за слабости, а при попытке встать у него падает давление, сопровождающееся потерей равновесия и нарушением координации.

По мнению медиков, в случае дальнейшей потери веса он может оказаться прикованным к постели и из-за слабости не сможет передвигаться.

Напомним, ранее Саакашвили заявлял, что находится "на грани смерти" в больнице, куда его перевели из тюрьмы.

Ранее Польша заявляла о готовности принять на лечение Саакашвили.

Позже польским медикам предоставили доступ к Саакашвили.

К тому же Европарламент принял резолюцию, которой призвал Грузию помиловать Саакашвили.

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Грузия Михаил Саакашвили
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