Состояние Саакашвили ухудшается: есть угроза, что будет прикован к постели, - заключение врачей
Группа медиков, посетившая 2 апреля экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили, пришла к выводу, что его состояние после их предыдущего визита 19 февраля ухудшилось. Он может быть прикован к кровати.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online.
Как сообщается, группа специалистов, созданная при Народном защитнике Грузии для мониторинга состояния Саакашвили, обнародовала очередное медицинское заключение о состоянии экспрезидента.
Врачи отметили, что Саакашвили потерял еще четыре килограмма веса в результате атрофии мышц, значительно ограничен в передвижениях из-за слабости, а при попытке встать у него падает давление, сопровождающееся потерей равновесия и нарушением координации.
По мнению медиков, в случае дальнейшей потери веса он может оказаться прикованным к постели и из-за слабости не сможет передвигаться.
Напомним, ранее Саакашвили заявлял, что находится "на грани смерти" в больнице, куда его перевели из тюрьмы.
Ранее Польша заявляла о готовности принять на лечение Саакашвили.
Позже польским медикам предоставили доступ к Саакашвили.
К тому же Европарламент принял резолюцию, которой призвал Грузию помиловать Саакашвили.
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