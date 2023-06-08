В Чернобыльском заповеднике в объектив попала птица, которая повторяет за людьми слова (фото)
В Чернобыльском заповеднике обитает множество животных и птиц. Так, в зоне отчуждения живет и сойка - одна из умнейших представителей своего вида.
Снимком сойки-пересмешницы поделились на странице заповедника в Facebook.
Что известно о сойке
Так, мы расскажем вам о самых интересных фактах, связанных с этой птицей.
- Сойка - это птица из семьи вороновых, образующая отдельный вид. Ее главная особенность - это праздничное оперение.
- Эти пернатые способны имитировать разные звуки. Отсюда второе название - сойка-пересмешница.
- Кроме того, зафиксированы случаи, когда птица подражала человеку, повторяя некоторые слова.
- Сойки - очень сообразительные птицы. Они могут делать запасы пищи. К примеру, в осенние месяцы одну птицу способна отложить на "черный день" более 3 килограмм желудей.
- Пересмешницы - всеядны. Употребляют как семена злаков, орехи, так и насекомых, ящериц, яйца других птиц, улиток или даже моллюсков.
В Чернобыльском заповеднике обитает сойка (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
Интересно, что в дикой природе сойки живут около 7 лет. В благоприятных климатических условиях и при хорошей кормовой базе некоторые птицы доживали до 16 лет.
Обычно сойки строят гнездо на боковой ветке или на развилке ветвей, а также на кустарниках.
Ранее в Чернобыле показывали огромных животных, у которых уже выросли короны.
Также в заповеднике заметили огромную птицу, которая поселилась прямо на градирне ЧАЭС.