В Чернобыльском заповеднике в объектив попала птица, которая повторяет за людьми слова (фото)

В Чернобыльском заповеднике обитает множество животных и птиц. Так, в зоне отчуждения живет и сойка - одна из умнейших представителей своего вида.

Что известно о сойке

Так, мы расскажем вам о самых интересных фактах, связанных с этой птицей.

Сойка - это птица из семьи вороновых, образующая отдельный вид. Ее главная особенность - это праздничное оперение.

Эти пернатые способны имитировать разные звуки. Отсюда второе название - сойка-пересмешница.

Кроме того, зафиксированы случаи, когда птица подражала человеку, повторяя некоторые слова.

Сойки - очень сообразительные птицы. Они могут делать запасы пищи. К примеру, в осенние месяцы одну птицу способна отложить на "черный день" более 3 килограмм желудей.

Пересмешницы - всеядны. Употребляют как семена злаков, орехи, так и насекомых, ящериц, яйца других птиц, улиток или даже моллюсков.

В Чернобыльском заповеднике обитает сойка (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Интересно, что в дикой природе сойки живут около 7 лет. В благоприятных климатических условиях и при хорошей кормовой базе некоторые птицы доживали до 16 лет.

Обычно сойки строят гнездо на боковой ветке или на развилке ветвей, а также на кустарниках.