ua ru
Чт, 08 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Чернобыльском заповеднике в объектив попала птица, которая повторяет за людьми слова (фото)

Новина українською →
Чернобыль, Четверг 08 июня 2023 11:27
В Чернобыльском заповеднике в объектив попала птица, которая повторяет за людьми слова (фото) В Чернобыле "засветилась" сойка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике обитает множество животных и птиц. Так, в зоне отчуждения живет и сойка - одна из умнейших представителей своего вида.

Снимком сойки-пересмешницы поделились на странице заповедника в Facebook.

Что известно о сойке

Так, мы расскажем вам о самых интересных фактах, связанных с этой птицей.

  • Сойка - это птица из семьи вороновых, образующая отдельный вид. Ее главная особенность - это праздничное оперение.
  • Эти пернатые способны имитировать разные звуки. Отсюда второе название - сойка-пересмешница.
  • Кроме того, зафиксированы случаи, когда птица подражала человеку, повторяя некоторые слова.
  • Сойки - очень сообразительные птицы. Они могут делать запасы пищи. К примеру, в осенние месяцы одну птицу способна отложить на "черный день" более 3 килограмм желудей.
  • Пересмешницы - всеядны. Употребляют как семена злаков, орехи, так и насекомых, ящериц, яйца других птиц, улиток или даже моллюсков.

В Чернобыльском заповеднике в объектив попала птица, которая повторяет за людьми слова (фото)В Чернобыльском заповеднике обитает сойка (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Интересно, что в дикой природе сойки живут около 7 лет. В благоприятных климатических условиях и при хорошей кормовой базе некоторые птицы доживали до 16 лет.

Обычно сойки строят гнездо на боковой ветке или на развилке ветвей, а также на кустарниках.

Ранее в Чернобыле показывали огромных животных, у которых уже выросли короны.

Также в заповеднике заметили огромную птицу, которая поселилась прямо на градирне ЧАЭС.

Читайте РБК-Украина в Google News
заповедники Чернобыль тварини