Жизнь может скрываться под поверхностью Марса: как земные микробы выдержали экстремальные условия

Марс может быть более подходящим для жизни, чем считали ученые: земные бактерии не только выдержали условия Красной планеты, но и начали активно размножаться.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

В чем суть эксперимента?

Группа исследователей из Университета Флориды под руководством доктора Адама Робинсона провела 180-дневное испытание микроорганизмов Haloferax volcanii. В природе эти бактерии обитают в чрезвычайно соленых водоемах, таких как Мертвое море или Большое Соленое озеро в США.

Ученые поместили культуры в герметичные камеры, где воспроизвели совокупность экстремальных факторов Марса:

атмосферное давление, составляющее лишь незначительную долю от земного;

полное отсутствие кислорода и высокую концентрацию углекислого газа;

солевой раствор, в 7 раз превышающий соленость океанской воды;

наличие перхлоратов и нитратов, токсичных для большинства живых существ.

Главное отличие этой работы от предыдущих экспериментов заключалось в подключении всех опасных факторов одновременно, а не каждого в отдельности.

Изображение микроорганизмов, выращенных в среде, похожей на марсианскую, получено с помощью электронного микроскопа в искусственных цветах (фото: Adam Robinson)

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Как хранили воду?

В ходе исследования выяснилось, что микробы не только сохранили жизнеспособность, но и продолжили размножаться, хотя и значительно медленнее, чем в нормальных условиях.

Они научились использовать марсианские химикаты вместо кислорода для дыхания и получения энергии.

Для защиты от обезвоживания бактерии объединялись в биопленки - защитные скопления, покрытые слизью. За 6 месяцев пребывания в экстремальной камере колонии почти не потеряли свою внутреннюю воду.

Ученые отмечают, что если потенциальные марсианские микроорганизмы эволюционировали на планете в течение миллиардов лет, их устойчивость должна быть значительно выше земных аналогов.

Ученые воспроизвели в лаборатории марсианские условия (фото: Adam Robinson)

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Есть ли жизнь на Марсе сейчас?

Авторы исследования подчеркивают, что полученные результаты не являются прямым доказательством наличия жизни на соседней планете.

Кроме того, лабораторные тесты проводились при благоприятной температуре 21 градус по Цельсию, в то время как средняя температура на Марсе составляет -60 градусов.

Тем не менее, эксперимент доказал, что подповерхностный слой Красной планеты может иметь подходящие условия для поддержания активного метаболизма.

В настоящее время команда ученых готовит новую серию испытаний при еще более низких температурах и давлении.