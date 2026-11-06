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Життя може ховатися під поверхнею Марса: як земні мікроби витримали екстремальні умови

19:12 06.11.2026 Пт
3 хв
aimg Ольга Завада
Життя може ховатися під поверхнею Марса: як земні мікроби витримали екстремальні умови Земні мікроби змогли вижити в умовах Марса (колаж: РБК-Україна)
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Марс може бути придатнішим для життя, ніж вважали вчені: земні бактерії не лише витримали умови Червоної планети, а й почали активно розмножуватися.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

У чому суть експерименту?

Група дослідників з Університету Флориди під керівництвом доктора Адама Робінсона провела 180-денне випробування мікроорганізмів Haloferax volcanii. У природі ці бактерії живуть у надзвичайно солоних водоймах, таких як Мертве море або Велике Солоне озеро у США.

Науковці помістили культури у герметичні камери, де відтворили сукупність екстремальних факторів Марса:

  • атмосферний тиск, що становить лише незначну частку від земного;
  • повну відсутність кисню та високу концентрацію вуглекислого газу;
  • сольовий розчин, який у 7 разів перевищує солоність океанської води;
  • наявність перхлоратів та нітратів, токсичних для більшості живих істот.

Головна відмінність цієї роботи від попередніх експериментів полягала у підключенні всіх небезпечних факторів одночасно, а не кожного окремо.

Життя може ховатися під поверхнею Марса: як земні мікроби витримали екстремальні умови
Зображення мікроорганізмів, вирощених у середовищі, схожому на марсіанське, отримане за допомогою електронного мікроскопа у штучних кольорах (фото: Adam Robinson)

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Як зберігали воду?

Під час дослідження виявилося, що мікроби не лише зберегли життєздатність, а й продовжили розмножуватися, хоч і значно повільніше, ніж у нормальних умовах.

Вони навчилися використовувати марсіанські хімікати замість кисню для дихання та отримання енергії.

Для захисту від зневоднення бактерії об'єднувалися в біоплівки - захисні скупчення, вкриті слизом. За 6 місяців перебування в екстремальній камері колонії майже не втратили власної внутрішньої води.

Науковці зазначають, що якщо потенційні марсіанські мікроорганізми еволюціонували на планеті протягом мільярдів років, їхня стійкість має бути значно вищою за земні аналоги.

Життя може ховатися під поверхнею Марса: як земні мікроби витримали екстремальні умови
Вчені відтворили у лабораторії марсіанські умови (фото: Adam Robinson)

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Чи є життя на Марсі зараз?

Автори дослідження підкреслюють, що отримані результати не є прямим доказом наявності життя на сусідній планеті.

Крім того, лабораторні тести проводилися за сприятливої температури 21 градус за Цельсієм, тоді як середня температура на Марсі становить -60 градусів.

Попри це, експеримент довів, що підповерхневий шар Червоної планети може мати придатні умови для підтримки активного метаболізму.

Наразі команда науковців готує нову серію випробувань за ще нижчих температур і тиску.

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