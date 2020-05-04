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В Україні фіксують зменшення кількості нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 09:21
В Україні фіксують зменшення кількості нових випадків COVID-19
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні заразились 12 331 людина

МОЗ фіксує зменшення кількості нових випадків зараження коронавірусом в Україні, загальна кількість складає - 12 331 людей. Про це йдеться на мапі РНБО щодо поширення коронавірусу.

За даними РНБО, в Україні за минулу добу заразились 418 людей, що на 84 випадки менше, ніж 2 травня.

В Україні фіксують зменшення кількості нових випадків COVID-19

Нагадаємо, у анексованому Криму за добу потроїлася кількість людей, госпіталізованих з підозрою на COVID-19.

Раніше повідомлялось, що у Донецькій області протягом попередньої доби лабораторно підтвердили 12 нових випадків зараження коронавірусом.

Разом з тим, у Запоріжжі зафіксували спалах коронавірусу у ще одному гуртожитку.

До цього в Олександрівському районі Запоріжжя спалах коронавірусу стався в одному з гуртожитків. Зараження коронавірусом було підтверджено в 11 мешканців гуртожитку.

Пізніше у міській раді повідомили, що кількість інфікованих коронавірусом жителів гуртожитку в Олександрівському районі зросла до 15. Всього у гуртожитку проживає близько 200 осіб, всіх їх перевіряли на коронавірус.

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