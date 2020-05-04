В Україні за добу не виявили коронавірус в одній області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Найбільше нових захворювань виявлено у Київській та Чернівецькій областях
У Луганській області за минулу добу не підтвердили жодного випадку захворювання коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані центру моніторингу поширення COVID-19 Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.
Найбільше нових захворювань було підтверджено у Чернівецькій та Київській областях - по 69 захворювань. Загальна ситуація по областях:
- Вінницька обл. - 436 (+1);
- Волинська обл. - 340 (+16);
- Дніпропетровська обл. - 460 (+12);
- Донецька обл. - 81 (+11);
- Житомирська обл. - 430 (+7);
- Закарпатська обл. - 531 (+23);
- Запорізька обл. - 285 (+10);
- Івано-Франківська обл. - 984 (+19);
- р. Київ - 1 535 (+24);
- Київська обл. - 853 (+69);
- Кіровоградська обл. - 401 (+4);
- Луганська обл. - 37 (нових випадків не виявили);
- Львівська обл. - 506 (+33);
- Миколаївська обл. - 161 (+12);
- Одеська обл. - 427 (+18);
- Полтавська обл. - 227 (+5);
- Рівненська обл. - 750 (+24);
- Сумська обл. - 112 (+2);
- Тернопільська обл. - 896 (+28);
- Харківська обл. - 361 (+13);
- Херсонська обл. - 139 (+3);
- Хмельницька обл. - 116 (+1);
- Черкаська обл. - 312 (+4);
- Чернівецька обл. - 1887 (+69);
- Чернігівська обл. - 64 (+10).
Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували зменшення кількості нових випадків. Всього було виявлено 418 нових захворювань, що на 84 менше, ніж днем раніше. Загальна кількість хворих в Україні становить 12 331 людина.
Померли за 3 травня 15 пацієнтів з коронавірусом. Всього в Україні зафіксовано 303 летальних випадки від коронавіруса.