ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні за добу не виявили коронавірус в одній області

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 10:28
В Україні за добу не виявили коронавірус в одній області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше нових захворювань виявлено у Київській та Чернівецькій областях

У Луганській області за минулу добу не підтвердили жодного випадку захворювання коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані центру моніторингу поширення COVID-19 Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Найбільше нових захворювань було підтверджено у Чернівецькій та Київській областях - по 69 захворювань. Загальна ситуація по областях:

  • Вінницька обл. - 436 (+1);
  • Волинська обл. - 340 (+16);
  • Дніпропетровська обл. - 460 (+12);
  • Донецька обл. - 81 (+11);
  • Житомирська обл. - 430 (+7);
  • Закарпатська обл. - 531 (+23);
  • Запорізька обл. - 285 (+10);
  • Івано-Франківська обл. - 984 (+19);
  • р. Київ - 1 535 (+24);
  • Київська обл. - 853 (+69);
  • Кіровоградська обл. - 401 (+4);
  • Луганська обл. - 37 (нових випадків не виявили);
  • Львівська обл. - 506 (+33);
  • Миколаївська обл. - 161 (+12);
  • Одеська обл. - 427 (+18);
  • Полтавська обл. - 227 (+5);
  • Рівненська обл. - 750 (+24);
  • Сумська обл. - 112 (+2);
  • Тернопільська обл. - 896 (+28);
  • Харківська обл. - 361 (+13);
  • Херсонська обл. - 139 (+3);
  • Хмельницька обл. - 116 (+1);
  • Черкаська обл. - 312 (+4);
  • Чернівецька обл. - 1887 (+69);
  • Чернігівська обл. - 64 (+10).

Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували зменшення кількості нових випадків. Всього було виявлено 418 нових захворювань, що на 84 менше, ніж днем раніше. Загальна кількість хворих в Україні становить 12 331 людина.

Померли за 3 травня 15 пацієнтів з коронавірусом. Всього в Україні зафіксовано 303 летальних випадки від коронавіруса.

У Львівській області зареєстрували понад 500 випадків коронавірусу В Україні коронавірусом захворіли ще понад 60 медиків і 20 дітей
Новини України ЛуганськКоронавірус
News
On Top