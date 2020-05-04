В Україні за добу не виявили коронавірус в одній області

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше нових захворювань виявлено у Київській та Чернівецькій областях

У Луганській області за минулу добу не підтвердили жодного випадку захворювання коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані центру моніторингу поширення COVID-19 Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Найбільше нових захворювань було підтверджено у Чернівецькій та Київській областях - по 69 захворювань. Загальна ситуація по областях:

Вінницька обл. - 436 (+1);

Волинська обл. - 340 (+16);

Дніпропетровська обл. - 460 (+12);

Донецька обл. - 81 (+11);

Житомирська обл. - 430 (+7);

Закарпатська обл. - 531 (+23);

Запорізька обл. - 285 (+10);

Івано-Франківська обл. - 984 (+19);

р. Київ - 1 535 (+24);

Київська обл. - 853 (+69);

Кіровоградська обл. - 401 (+4);

Луганська обл. - 37 (нових випадків не виявили);

Львівська обл. - 506 (+33);

Миколаївська обл. - 161 (+12);

Одеська обл. - 427 (+18);

Полтавська обл. - 227 (+5);

Рівненська обл. - 750 (+24);

Сумська обл. - 112 (+2);

Тернопільська обл. - 896 (+28);

Харківська обл. - 361 (+13);

Херсонська обл. - 139 (+3);

Хмельницька обл. - 116 (+1);

Черкаська обл. - 312 (+4);

Чернівецька обл. - 1887 (+69);

Чернігівська обл. - 64 (+10).

Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували зменшення кількості нових випадків. Всього було виявлено 418 нових захворювань, що на 84 менше, ніж днем раніше. Загальна кількість хворих в Україні становить 12 331 людина.

Померли за 3 травня 15 пацієнтів з коронавірусом. Всього в Україні зафіксовано 303 летальних випадки від коронавіруса.