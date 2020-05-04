У Львові померла ще одна пацієнтка з коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Померла 87-річна жінка, у якої були супутні захворювання

У Львівській області підтвердили ще один летальний випадок серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19,, який став 16 в області. Про це повідомили у Львівському штабі по боротьбі з поширенням коронавіруса Telegram.

Повідомляється, що 4 травня близько 8:30 померла 87-річна мешканка Львова, яка мала кілька супутніх захворювань.

"Спочатку лікувалася в Центрі легеневого здоров'я, після її перевели в обласну інфекційну лікарню. Була підключена до апарату ШВЛ. Коронавірус підтвердили ще 10 квітня", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, за минулу добу у Львівській області підтвердили 33 нових захворювання коронавірусом. Загальна кількість інфікованих в області перевищила 500 осіб, 95 пацієнтів - одужали.

Відзначимо, за 3 травня в Україні зафіксували зменшення кількості нових випадків. Всього було виявлено 418 нових захворювань, що на 84 менше, ніж днем раніше. Загальна кількість хворих в Україні становить 12 331.

Також повідомлялося, що за минулу добу підтвердили 15 нових летальних випадків серед пацієнтів з COVID-19. Всього в Україні померло 303 людини від коронавіруса.