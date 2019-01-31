У Житомирській обл. зафіксували 16 випадків порушення виборчого законодавства

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У більшості випадків агітаційні матеріали розміщувалися без вихідних відомостей

У Житомирській області співробітники поліції перевіряють 16 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції області.

Як повідомляється, у більшості повідомлень йдеться про розповсюдження агітаційних матеріалів та розміщення на вуличних білбордах плакатів без вихідних відомостей. Нині тривають відповідні перевірки.

"Зокрема, 30 січня до Коростишівського відділу поліції надійшло повідомлення від представника громадської організації про розміщення на вуличних банерах у районному центрі агітаційних плакатів двох кандидатів у президенти України без вихідних відомостей", - йдеться у повідомленні.

Цього ж дня інформація про подібні порушення надійшла і до Новоград-Волинського відділу поліції. Заявник повідомив про розміщення на 4 вуличних білбордах у Звягелі матеріалів передвиборчої агітації без вихідних відомостей трьох кандидатів у президенти України.

Окрім того, 28 січня Бердичівський відділ поліції зареєстрував повідомлення про наявність на двох білбордах у місті матеріалів двох кандидатів з такими ж порушеннями.

Відповідна інформація належним чином зареєстрована.

За вказаними фактами поліція розпочала перевірки.

Нагадаємо, в інтернет-мережі з’явилося відео, на якому невстановлені особи у закладі освіти пропонують гроші за голос на користь одного із кандидатів у президенти України. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Також РБК-Україна писало, що поліція зареєструвала понад 250 звернень щодо порушення виборчого законодавства та розпочала п’ять кримінальних проваджень з початку передвиборчої кампанії.