ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Житомирській обл. зафіксували 16 випадків порушення виборчого законодавства

Новини » Вибори 2019    31.01.2019 - 11:51
У Житомирській обл. зафіксували 16 випадків порушення виборчого законодавства
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У більшості випадків агітаційні матеріали розміщувалися без вихідних відомостей

У Житомирській області співробітники поліції перевіряють 16 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції області.

Як повідомляється, у більшості повідомлень йдеться про розповсюдження агітаційних матеріалів та розміщення на вуличних білбордах плакатів без вихідних відомостей. Нині тривають відповідні перевірки.

"Зокрема, 30 січня до Коростишівського відділу поліції надійшло повідомлення від представника громадської організації  про розміщення на вуличних банерах у районному центрі агітаційних плакатів двох кандидатів у президенти України без вихідних відомостей", - йдеться у повідомленні.

Цього ж дня інформація про подібні порушення надійшла і до Новоград-Волинського відділу поліції. Заявник повідомив про розміщення на 4 вуличних білбордах у Звягелі матеріалів передвиборчої агітації без вихідних відомостей трьох кандидатів у президенти України.

Окрім того, 28 січня Бердичівський відділ поліції зареєстрував повідомлення про наявність на двох білбордах у місті матеріалів двох кандидатів з такими ж порушеннями.

Відповідна інформація належним чином зареєстрована.

За вказаними фактами поліція розпочала перевірки.

Нагадаємо, в інтернет-мережі з’явилося відео, на якому невстановлені особи у закладі освіти пропонують гроші за голос на користь одного із кандидатів у президенти України. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Також РБК-Україна писало, що поліція зареєструвала понад 250 звернень щодо порушення виборчого законодавства та розпочала п’ять кримінальних проваджень з початку передвиборчої кампанії.

У Донецькій обл. поліція розслідує спробу підкупу виборців в інтернеті
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Житомирполициявыборынарушения
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся