У Донецькій обл. поліція розслідує спробу підкупу виборців в інтернеті

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тривають слідчі дії

В інтернет-мережі з’явилося відео, на якому невстановлені особи у закладі освіти пропонують гроші за голос на користь одного із кандидатів у президенти України. Поліція відкрила кримінальне провадження, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції на сторінці у Facebook.

Як зазначається, вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Поліцейські встановлюють, чи дійсно вказаний факт мав місце. Також встановлюються особи, що фігурують на відео, та заклад, де відбувалася відеозйомка", - йдеться у повідомленні.

Даний факт кваліфіковано за ч.2 ст.160 "Пропозиція, обіцянка або надання виборцю чи учаснику референдуму неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права чи права на участь у референдумі" Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, поліція зареєструвала понад 250 звернень щодо порушення виборчого законодавства та розпочала п’ять кримінальних проваджень з початку передвиборчої кампанії.

Зазначимо, з початку передвиборчої кампанії в Україні поліція зафіксувала 216 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.