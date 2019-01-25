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Поліція розпочала 5 кримінальних проваджень щодо порушення виборчого законодавства

Новини » Вибори 2019    25.01.2019 - 20:28
Поліція розпочала 5 кримінальних проваджень щодо порушення виборчого законодавства
Фото: Олександр Фацевич (УНІАН)

Всього було зареєстровано 250 звернень

Поліція зареєструвала понад 250 звернень щодо порушення виборчого законодавства та розпочала п’ять кримінальних проваджень з початку передвиборчої кампанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції

Як повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич,  одне кримінальне провадження стосується перешкоджання журналістській діяльності, три – пов’язані з хуліганськими діями, і ще одне – підкуп виборців.

Також складено понад 60 адміністративних протоколів, які в основному пов’язані з порушенням під час проведення передвиборчої агітації та розповсюдженням агітаційних матеріалів.

Також повідомляється, що одне із найпоширеніших порушень -  політична реклама без вихідних даних.

Раніше повідомлялося, що з початку передвиборчої кампанії в Україні поліція зафіксувала 216 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

РБК-Україна писало, що Національна поліція України та Генеральна прокуратура України направили до суду 75 обвинувальних актів за фактом правопорушень під час місцевих виборів 2015 року та перших виборів в ОТГ.

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