Житомирские школы переходят на "дистанцийку" после удара РФ по котельной
Из-за российского удара по котельной в Житомире учебные заведения временно меняют формат работы, больницы функционируют в штатном режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирский городской совет.
Как отмечается, в связи с отсутствием отопления школы Житомира временно перейдут на дистанционное обучение после российского удара по котельной вечером 7 ноября.
Администрации заведений проинформируют об этом родителей через школьные чаты.
Детские садики, где нет тепла, временно переведут детей в другие учреждения дошкольного образования.
О соответствующих изменениях дирекции сообщат родителям через школьные чаты.
Городские больницы и поликлиники работают в условиях отсутствия отопления, поэтому лечебный процесс не прерывается.
"Все службы работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить тепло. Бригады работают в усиленном режиме", - отмечают в Житомирском городском совете, призывая горожан набраться терпения.
Напомним, что ранее ситуация с энергоснабжением в регионе тоже была критической.
В результате неоднократных ударов дронов в Овруче полностью уничтожена подстанция, а жителей предупреждали о длительном блекауте.
Также ранее из-за повреждений энергосистемы Житомир переходил в режим строгой экономии света после очередных вражеских ударов.
Кроме того, в Житомире массово исчезал свет после ударов РФ, из-за чего местные власти открывали "пункты несокрушимости".