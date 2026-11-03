В Житомире массово исчез свет после удара РФ, власти откроют "пункты несокрушимости"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Житомирского горсовета.

"В случае если до утра электроснабжение не будет восстановлено, завтра, 4 ноября, с 9:00 в Житомирской громаде будут развернуты пункты несокрушимости. Здесь можно будет согреться, зарядить мобильные устройства и воспользоваться интернетом", - говорится в заявлении.

Адреса пунктов несокрушимости можно найти на сайте Житомирского горсовета и по ссылке.

Момент, когда в городе исчез свет вследствие вражеского удара, попал на видео.

Напомним, в "Укрэнерго" сообщили, что российские оккупанты с ночи не прекращают ударов по энергетическим объектам Украины. В компании подчеркнули, что это одна из самых масштабных атак.