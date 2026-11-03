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В Житомире массово исчез свет после удара РФ, власти откроют "пункты несокрушимости"

22:45 03.11.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
В Житомире массово исчез свет после удара РФ, власти откроют "пункты несокрушимости" Фото: в Житомире массово исчез свет после удара РФ (Getty Images)
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Российские оккупанты во вторник, 3 ноября, атаковали энергетическую инфраструктуру в Житомире. Власти готовят развертывание "пунктов несокрушимости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Житомирского горсовета.

"В случае если до утра электроснабжение не будет восстановлено, завтра, 4 ноября, с 9:00 в Житомирской громаде будут развернуты пункты несокрушимости. Здесь можно будет согреться, зарядить мобильные устройства и воспользоваться интернетом", - говорится в заявлении.

Адреса пунктов несокрушимости можно найти на сайте Житомирского горсовета и по ссылке.

Момент, когда в городе исчез свет вследствие вражеского удара, попал на видео.

Напомним, в "Укрэнерго" сообщили, что российские оккупанты с ночи не прекращают ударов по энергетическим объектам Украины. В компании подчеркнули, что это одна из самых масштабных атак.

Кроме того, в Минэнерго заявили, что сегодня ночью и утром россияне нанесли массированный удар по украинской энергетике. Были атакованы энергетические объекты в 10 областях.

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