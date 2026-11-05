ua en ru
Чт, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Житомир переходит в режим строгой экономии света после ударов РФ

18:10 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Житомир переходит в режим строгой экономии света после ударов РФ Фото: Житомир переходит в режим строгой экономии света (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Из-за значительных повреждений энергосистемы после вражеских ударов в Житомире вводят режим экономии электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирский городской совет.

Жители общины призывают максимально ограничить потребление света в пиковые часы, чтобы снизить нагрузку на сеть и избежать аварий.

В Житомире временно прекращает работу весь электротранспорт, а уличное освещение переведено в экономный режим.

Отдельно местные власти обратились с просьбой к бизнесу - предпринимателей призывают отказаться от декоративного и рекламного освещения, подсветки фасадов и электронных экранов, сосредоточившись только на самом необходимом.

Также отмечается, что из-за отключения электроэнергии светофоры могут работать с перебоями или полностью отключены.

Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, следить за знаками и отдавать предпочтение пешеходам.

Напомним, что в результате российских атак в Житомирской области регулярно возникали проблемы со светом.

В частности, во вторник, 3 ноября, кафиры атаковали энергетическую инфраструктуру Житомира, из-за чего в городе массово исчезло электроснабжение, а местные власти объявили о развертывании "пунктов несокрушимости".

Перед этим, в воскресенье, 1 ноября, из-за серии очередных вражеских ударов по энергообъектам более 650 населенных пунктов Житомирской области остались без света.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Житомир Графики отключения света Война в Украине Атака дронов Энергетики
Новости
Почему в Киеве сложнее всего со светом, а электротранспорт - "первая жертва": объяснение Харченко
Почему в Киеве сложнее всего со светом, а электротранспорт - "первая жертва": объяснение Харченко
Аналитика
Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так
Мария Волощукредактор РБК-Украина Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так