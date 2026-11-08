В Овруче дроны полностью уничтожили подстанцию, жителей предупредили о длительном блекауте
В результате неоднократных ударов дронов полностью уничтожена электроподстанция "Овруч" в Житомирской области. Восстановление электроснабжения будет длиться долго, поэтому жителей просят готовиться к длительному отсутствию света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на овручского городского голову Ивана Коруда в Facebook.
Враг несколько раз атаковал дронами электроподстанцию "Овруч". В результате этих ударов она полностью уничтожена.
По словам Коруда, возобновление электроснабжения займет значительное время. Он призвал жителей общины быть готовыми к длительному отсутствию света.
Мэр подчеркнул, что даже возобновление электроснабжения не будет означать, что угроза прошла. Поэтому он призвал жителей строго соблюдать светомаскировку вечером и ночью.
Речь идет об выключении наружного освещения зданий, вывесок, рекламы, подсветке фасадов и витрин. По словам Коруда, это касается не только предприятий и учреждений, но каждого частного дома.
"В нынешних условиях каждый свет, который можно выключить, должен быть выключен", - подчеркнул мэр.
Удары по энергетике в эти дни затронули и другие регионы. Вечером 7 ноября из-за повторных атак более 60 тысяч потребителей в Днепре остались без света. В ОВА пообещали начать ремонт, как только это позволит ситуация безопасности.
Перед этим вражеские дроны атаковали Днепр и Самар, повлекшие пожары в частном секторе и на объектах инфраструктуры. А в ночь на 4 ноября, когда под ударом оказались Ровно, Тернопольщина и Днепр, дроны попали в энергообъект на западе страны.