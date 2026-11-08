В Овруче дроны полностью уничтожили подстанцию, жителей предупредили о длительном блекауте

В результате неоднократных ударов дронов полностью уничтожена электроподстанция "Овруч" в Житомирской области. Восстановление электроснабжения будет длиться долго, поэтому жителей просят готовиться к длительному отсутствию света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на овручского городского голову Ивана Коруда в Facebook .

Враг несколько раз атаковал дронами электроподстанцию "Овруч". В результате этих ударов она полностью уничтожена.

По словам Коруда, возобновление электроснабжения займет значительное время. Он призвал жителей общины быть готовыми к длительному отсутствию света.

Мэр подчеркнул, что даже возобновление электроснабжения не будет означать, что угроза прошла. Поэтому он призвал жителей строго соблюдать светомаскировку вечером и ночью.

Речь идет об выключении наружного освещения зданий, вывесок, рекламы, подсветке фасадов и витрин. По словам Коруда, это касается не только предприятий и учреждений, но каждого частного дома.

"В нынешних условиях каждый свет, который можно выключить, должен быть выключен", - подчеркнул мэр.