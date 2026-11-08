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В Овруче дроны полностью уничтожили подстанцию, жителей предупредили о длительном блекауте

01:03 08.11.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
В Овруче дроны полностью уничтожили подстанцию, жителей предупредили о длительном блекауте Фото: россияне полностью уничтожили подстанцию (Getty Images)
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В результате неоднократных ударов дронов полностью уничтожена электроподстанция "Овруч" в Житомирской области. Восстановление электроснабжения будет длиться долго, поэтому жителей просят готовиться к длительному отсутствию света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на овручского городского голову Ивана Коруда в Facebook.

Враг несколько раз атаковал дронами электроподстанцию "Овруч". В результате этих ударов она полностью уничтожена.

По словам Коруда, возобновление электроснабжения займет значительное время. Он призвал жителей общины быть готовыми к длительному отсутствию света.

Мэр подчеркнул, что даже возобновление электроснабжения не будет означать, что угроза прошла. Поэтому он призвал жителей строго соблюдать светомаскировку вечером и ночью.

Речь идет об выключении наружного освещения зданий, вывесок, рекламы, подсветке фасадов и витрин. По словам Коруда, это касается не только предприятий и учреждений, но каждого частного дома.

"В нынешних условиях каждый свет, который можно выключить, должен быть выключен", - подчеркнул мэр.

Удары по энергетике в эти дни затронули и другие регионы. Вечером 7 ноября из-за повторных атак более 60 тысяч потребителей в Днепре остались без света. В ОВА пообещали начать ремонт, как только это позволит ситуация безопасности.

Перед этим вражеские дроны атаковали Днепр и Самар, повлекшие пожары в частном секторе и на объектах инфраструктуры. А в ночь на 4 ноября, когда под ударом оказались Ровно, Тернопольщина и Днепр, дроны попали в энергообъект на западе страны.

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