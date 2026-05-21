Бывший чиновник Минобороны "попался" на схеме с едой для ВСУ

17:58 21.05.2026 Чт
2 мин
Армейская еда оказалась не тем, за что платили
aimg Валерия Абабина
Бывший чиновник Минобороны "попался" на схеме с едой для ВСУ Фото: Чиновник Минобороны наживался на армейской еде (СБУ)
СБУ и БЭБ разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств на госзакупках продовольствия для ВСУ. Убытки составили более 71 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

К организации схемы причастен бывший глава Департамента государственных закупок Минобороны. Находясь в должности в 2022-2024 годах, он привлек к незаконной деятельности трех руководителей аффилированных коммерческих структур.

Чиновник организовал заключение с ними договоров на поставку продовольствия в воинские части ВСУ на общую сумму почти 400 млн гривен.

После поступления государственных средств подрядчики отгружали продукцию, которая не соответствовала требованиям ДСТУ и установленным нормам продобеспечения.

Схема проста: поставляли более дешевый товар вместо качественного, а разницу в цене делили между собой.

Во время обысков у участников схемы изъяты смартфоны, компьютерная техника и документация с доказательствами преступлений. Всем четырем сообщено о подозрении по статье о присвоении имущества в особо крупных размерах организованной группой.

Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в апреле 2025 года НАБУ и САП разоблачили схему хищения 733 млн гривен при закупке Минобороны продуктов питания для ВСУ в 2022-2023 годах.

В августе того же года СБУ разоблачила еще одного экс-главу департамента Минобороны - он заключил договоры на закупку продуктов для армии по завышенным ценам, нанеся ущерб более 1 млрд.

