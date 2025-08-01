Растрата 1 млрд гривен на продуктах для ВСУ: разоблачен экс-чиновник Минобороны
Бывший чиновник Министерства обороны уличен в растрате более 1 миллиарда гривен, выделенных на закупку продуктов для ВСУ. Он заключил договоры по значительно завышенным ценам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали дела
По данным расследования, экс-глава одного из департаментов Минобороны в марте-декабре 2022 года заключил договор с частной компанией по закупке оптовых партий пищевых продуктов и их поставки для ВСУ.
При этом стоимость самой продукции была искусственно завышена на 41%, а цена на организацию ее поставки выросла на 221%.
Чиновник, не согласовав контракт с профильными подразделениями оборонного ведомства и не проверив расчеты, фактически допустил растрату средств в особо крупных размерах. Судебно-экономическая экспертиза подтвердила потери государственного бюджета.
Что грозит
Фигуранту уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, а расследование в отношении других причастных продолжается.
Закупки в Минобороны
Стоит заметить, что Минобороны уже несколько раз попадало в скандалы с закупками продуктов для военных.
Так, ранее НАБУ и САП разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.
Также сообщалось об инциденте с некачественными консервами для военных. Впоследствии Государственный оператор тыла (ДОТ) инициировал служебную проверку.