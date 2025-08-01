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Растрата 1 млрд гривен на продуктах для ВСУ: разоблачен экс-чиновник Минобороны

Пятница 01 августа 2025 10:04
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Растрата 1 млрд гривен на продуктах для ВСУ: разоблачен экс-чиновник Минобороны Фото: разоблачен экс-чиновник Минобороны на растрате (gp.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Бывший чиновник Министерства обороны уличен в растрате более 1 миллиарда гривен, выделенных на закупку продуктов для ВСУ. Он заключил договоры по значительно завышенным ценам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

По данным расследования, экс-глава одного из департаментов Минобороны в марте-декабре 2022 года заключил договор с частной компанией по закупке оптовых партий пищевых продуктов и их поставки для ВСУ.

При этом стоимость самой продукции была искусственно завышена на 41%, а цена на организацию ее поставки выросла на 221%.

Чиновник, не согласовав контракт с профильными подразделениями оборонного ведомства и не проверив расчеты, фактически допустил растрату средств в особо крупных размерах. Судебно-экономическая экспертиза подтвердила потери государственного бюджета.

Что грозит

Фигуранту уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, а расследование в отношении других причастных продолжается.

Растрата 1 млрд гривен на продуктах для ВСУ: разоблачен экс-чиновник Минобороны

Закупки в Минобороны

Стоит заметить, что Минобороны уже несколько раз попадало в скандалы с закупками продуктов для военных.

Так, ранее НАБУ и САП разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.

Также сообщалось об инциденте с некачественными консервами для военных. Впоследствии Государственный оператор тыла (ДОТ) инициировал служебную проверку.

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