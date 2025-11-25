В Украине предлагают запретить выселение ВПЛ из временного жилья: детали законопроекта
Верховная Рада зарегистрировала законопроект №14219, который запрещает принудительное выселение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из мест для временного проживания (МВП). Инициатором документа стал председатель Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ Павел Фролов вместе с коллегами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ Павла Фролова в Telegram.
Почему закон нужен
ВПЛ часто обращаются в органы местной власти за бесплатным проживанием в МВП из-за отсутствия средств на аренду жилья. Однако бывают случаи принудительного выселения, когда местные или государственные органы исключают объект из перечня МВП.
Это заставляет переселенцев искать жилье за рубежом или возвращаться на временно оккупированные территории или зоны боевых действий, что угрожает их жизни и здоровью.
Как изменится ситуация
Согласно проекту закона, ВПЛ получат гарантированное право пребывания в МВП в течение военного положения и еще 6 месяцев после его завершения. Это обеспечит стабильное жилье для переселенцев и защитит их от принудительного выселения.
"Решение жилищного вопроса для ВПЛ, проживающих в МВП, уменьшение на них экономической нагрузки, что будет способствовать их адаптации в территориальных громадах, в частности развивая и такие громады, и свое социально-экономическое положение", - говорится в пояснительной записке законопроекта.
Сколько ВПЛ в Украине
По состоянию на ноябрь 2025 года, в Украине официально зарегистрировано около 4,6 миллиона внутренне перемещенных лиц. Из них более 837 тысяч - дети. Наибольшее количество ВПЛ сосредоточено в Донецкой, Харьковской областях, а также в Киеве.
По последним данным Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Украине, в нашем государстве более 74 000 ВПЛ, проживающих в местах временного проживания.
