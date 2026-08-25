Жилищная реформа под угрозой? Кабмин пропустил дедлайн для важных решений

Закон Украины "Об основных принципах жилищной политики" вступил в силу 15 февраля. После этого у Кабинета министров был шестимесячный срок, отведенный на разработку соответствующей подзаконной базы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.
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Шуляк напомнила, что Верховная Рада приняла закон №4751-IX "Об основных принципах жилищной политики" во втором чтении 13 января 2026 года.
12 февраля документ подписал президент Владимир Зеленский, а в силу он вступил 15 февраля.
Именно с этой даты, по словам политика, и исчислялся шестимесячный срок, отведенный Кабинету министров Украины на разработку подзаконной базы.
То есть он истек 15 августа 2026 года.
Глава комитета ВРУ объяснила, что в установленный законом срок Кабмин должен был принять подзаконные акты к жилищному закону, необходимые для запуска реформы.
Не была также утверждена и Государственная стратегия жилищной политики до 2033 года, необходимая для формирования соответствующих показателей Государственного бюджета на 2027 год (проект которого парламент традиционно подает до 15 сентября).
Шуляк уточнила, что в рамках вышеуказанного срока правительство должно было:
"Ни одно из этих решений не принято", - констатировала народный депутат.
Шуляк отметила, что особенно остро не хватает единой картины по всей стране.
Ведь жилищными вопросами отдельно занимаются Министерство социальной политики, семьи и единства, Министерство по делам ветеранов и Министерство обороны (каждое - со своими данными, которые нигде не сведены в одном месте).
То есть без запуска Единой информационно-аналитической системы, по словам эксперта, никто в государстве не может точно сказать, что на самом деле происходит с жилищным фондом - ни государственным, ни коммунальным.
"Есть данные, есть аналитика - можно принимать качественные решения. Нет данных - и качество этих решений будет соответствующим", - объяснила нардепк.
Она добавила, что это - "вызов как для профильного министерства, так и для всего правительства в целом".
"Без четкого порядка остается в подвешенном состоянии и частный бизнес, который планирует работать оператором социального или доступного жилья", - добавила Шуляк.
Глава комитета ВРУ напомнила, что 17 августа Кабинет министров утвердил Программу деятельности, которую в ближайшее время будет рассматривать Верховная Рада.
Она уточнила, что документ возлагает на новое Министерство по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц задачи уже в 2026 году:
"Мы настояли, чтобы имплементация этого закона в 2026 году была прописана в Программе действий правительства", - сообщила Шуляк.
Следовательно, если парламент поддержит эту программу - "у Кабмина будет четко зафиксирована временная рамка, когда он должен выполнить свою часть работы".
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