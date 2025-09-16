Жилье без комиссии? В Украине предлагают законодательно урегулировать деятельность риелторов

В Украине предлагают урегулировать деятельность риелторов, в частности обязать их регистрировать ФЛП или работать как юрлица, а также запретить взимать комиссию без обращения клиента. Соответствующая петиция уже набрала необходимые 25 тысяч голосов, ее должен рассмотреть президент.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на электронную петицию .

Почему хотят урегулировать работу риелторов

Граждане сталкиваются с ситуацией, когда им приходится платить большие комиссии - до 50-100% от стоимости аренды или 2-5% при покупке жилья - даже если они нашли квартиру самостоятельно и не пользовались услугами риелтора.

Из-за отсутствия законодательных требований посредники не обязаны регистрировать свою деятельность, заключать договоры или нести ответственность за нарушение прав клиентов.

Отсутствие четкого правового регулирования создает условия для массовых злоупотреблений, уклонения от уплаты налогов, отсутствия защиты прав потребителей и формирует теневой рынок с оборотом в сотни миллионов гривен в год.

Что предлагают изменить

Команда сервиса по поиску жилья без комиссии, которая ежедневно взаимодействует с десятками тысяч украинцев, инициировала петицию в Кабинет Министров с предложением создать законодательные рамки для риелторов. Среди ключевых предложений:

обязательная регистрация деятельности риелторов в форме ФЛП или юридического лица;

установление минимальных требований к квалификации и сертификации риелторов;

обязательное наличие договора или письменного подтверждения сотрудничества с клиентом;

запрет взыскания комиссии без обращения клиента;

административная ответственность за нарушение указанных требований.

Кроме того, предлагается создать межведомственную рабочую группу с участием Минэкономики, Минюста, Государственной налоговой службы, профильных ассоциаций и общественных инициатив для разработки оптимальной модели регулирования рынка.

Петиция набрала необходимое количество голосов за 51 день (скриншот)

Что это даст потребителям, риелторам и стране

Инициаторы отмечают, что такие изменения помогут:

защитить права граждан на прозрачные и справедливые условия аренды и покупки жилья;

вывести часть рынка из "тени";

обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет;

создать честные условия конкуренции для профессиональных риелторов.

По оценкам авторов петиции, законодательное урегулирование риелторской деятельности может существенно повысить прозрачность рынка недвижимости и уменьшить злоупотребления, с которыми сталкиваются украинские граждане ежедневно.