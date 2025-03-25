Владелец жилья или арендатор: кто на самом деле должен оплачивать услуги риелтора

В большинстве случаев квартиры сдают через риелторов. Преимущественно за их услуги нужно платить 50% от стоимости аренды жилья.

РБК-Украина расспросило эксперта по недвижимости Олега Дерлюка о том, кто должен оплачивать услуги риелтора при заключении договора об аренде - владелец или орендатор.

Кто должен оплачивать услуги риелтора

"В Украине обычно риелтор получает вознаграждение от одной из сторон сделки - или от арендодателя - владельца квартиры, или от арендатора. Однако, кто именно платит, зависит от практики на рынке и договоренности между сторонами", - говорит эксперт.

Распространенной является практика, когда риелтор получает вознаграждение от собственника жилья, поскольку именно он (арендодатель) является той стороной, которая инициирует процесс сдачи квартиры в аренду. Владелец обычно платит риелтору комиссию за поиск арендатора, организацию просмотров и оформление сделки.

"Арендатор платит комиссионные риелтору в том случае, если именно он обращается к агенту для поиска жилья. Это часто бывает при поиске аренды через агентства, которые работают преимущественно с арендаторами, а не с собственниками", - отмечает Дерлюк.

В Киеве в большинстве случаев достаточно распространена практика, когда именно арендатор платит комиссию агентству недвижимости.

"С юридической точки зрения, комиссия может быть зафиксирована в договоре между риелтором и той стороной, которая инициирует обращение к агенту, поэтому услугу оплачивает тот, кто ее заказывает", - добавляет эксперт.

Однако, по словам Дерлюка, на практике это может меняться в зависимости от условий конкретной сделки и договоренности между сторонами.

Какие риски поиска и сдачи жилья без риелтора

Эксперт отмечает, что как владельцы, так и арендаторы рискуют нажить себе проблем, если будут сдавать/искать жилье без риелтора.

Какие недостатки работы "напрямую":

больше времени и усилий: владельцы должны сами искать арендаторов, проверять их, проводить переговоры и заключать договор;

риск юридических проблем: без помощи профессионального эксперта по недвижимости или агентства есть вероятность, что договор будет составлен неправильно, что может привести к юридическим трудностям в будущем.

"Чтобы минимизировать риски, важно тщательно проверять условия, заключать четкий договор и при необходимости обращаться за юридической помощью и к проверенным и квалифицированным экспертам по недвижимости", - говорит Дерлюк.