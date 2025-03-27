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Комиссия риелторов при аренде жилья: почему стоимость услуг в Киеве и Львове отличается

Четверг 27 марта 2025 08:16
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Комиссия риелторов при аренде жилья: почему стоимость услуг в Киеве и Львове отличается От чего зависит стоимость услуг риелтора (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Стоимость услуг риелтора зависит от нескольких факторов, которые могут меняться в зависимости от региона, конкретного риелтора и специфики рынка недвижимости.

РБК-Украина расспросило эксперта по недвижимости Олега Дерлюка о том, что влияет на размер комиссии риелтора и почему она отличается в Киеве и Львове.

Из чего формируется стоимость услуг риелтора

"Стоимость услуг риелтора зависит от нескольких факторов, которые могут меняться в зависимости от региона, конкретного риелтора и специфики рынка недвижимости. Риелторы обычно получают комиссию в виде определенного процента от стоимости месячной аренды. В большинстве случаев это 50% от арендной платы, что означает, что при стоимости аренды 10 000 гривен риелтор получит 5 000 гривен комиссионных единоразово при оформлении договора", - говорит эксперт.

На стоимость услуг влияет ряд факторов:

  • региональные особенности: в столице комиссия риелторов обычно составляет 50%, потому что есть высокий спрос и конкуренция. Киевский рынок аренды очень активен, что позволяет риелторам работать с большим количеством сделок;

  • расходы на ведение бизнеса: содержание агентства, реклама и другие операционные расходы в Киеве выше, поэтому стандартный процент комиссии остается на уровне 50%;

  • тип недвижимости: комиссия может быть выше, если речь идет о дорогом или элитном жилье, поскольку такие сделки требуют больше усилий: поиска клиентов, переговоров, юридического сопровождения;

  • дополнительные услуги: риелторы могут предлагать юридическое сопровождение, проверку арендатора или арендодателя, подготовку договоров и тому подобное. Некоторые агентства взимают дополнительную оплату за эти услуги, хотя, они должны входить в стандартную стоимость работы риелтора, ведь клиент платит именно за безопасность сделки.

Почему во Львове может быть выше цена, чем в Киеве

Во Львове и некоторых городах Западной Украины риелторы могут взимать 100% месячной арендной платы с одной стороны - чаще всего с арендатора. Почему так происходит:

  • меньший рынок и меньшая конкуренция. Поэтому риелторы повышают комиссию, чтобы компенсировать меньшее количество сделок;

  • более низкие арендные ставки. Если месячная аренда дешевле, то для обеспечения прибыльности риелторы повышают комиссию;

"С началом полномасштабного вторжения акценты потенциальных арендаторов сместились на Западные регионы и ценовая политика там практически сравнялась со столичными ценами на аренду, а в некоторых городах даже в разы превышала уровень столичных цен. Несмотря на "большой спрос и иногда ажиотаж" - размер комиссионных так и оставался на уровне 100%", - говорит Дерлюк.

Он добавляет, что разница в стоимости услуг риелтора между Киевом и Львовом определяется конкуренцией, размером рынка, арендными ставками и другими локальными факторами. При выборе риелтора важно понимать не только процент комиссии, но и спектр услуг, которые он предоставляет.

Читайте также о том, кто на самом деле должен платить за услуги риелтора - владелец жилья или арендатор.

Ранее мы писали о том, сколько стоит аренда жилья в европейских столицах и где самая дорогая.

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