Количество квартир, доступных для аренды в Киеве, за последние три месяца выросло на 87%. В то же время доля новых предложений на левом берегу почти не меняется, несмотря на более активное освобождение жилья в этих районах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН Статистики за октябрь 2026 года.

Где больше новых предложений аренды

В октябре больше всего новых предложений аренды появилось в Дарницком районе Киева - 16,2% от общего количества. Далее следуют Голосеевский (13,1%) и Шевченковский (11,6%).

На Днепровский район пришлось 11% новых объявлений, на Печерский - 10,4%, Соломенский - 11%. В Оболонском и Святошинском районах показатель составлял по 7,5%, в Подольском - 6,9%, а в Деснянском - 5%.

В общей сложности на три левобережных района столицы - Дарницкий, Днепровский и Деснянский - приходится около 32% новых предложений.

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Эта доля практически не изменялась в течение последних трех месяцев: в августе она составляла 32%, в сентябре - 31%, а в октябре снова возросла до 32%.

По словам руководителя ЛУН Статистики Людмилы Кирюхиной, компания проанализировала именно квартиры, впервые появившиеся на рынке. Если бы жилье на левом берегу начали освобождать заметно активнее, его доля среди новых предложений выросла бы.

Однако статистика этого не показывает. Поэтому данные не подтверждают предположение, что на левом берегу квартиры начали сдавать чаще.

Сколько квартир доступны

За последние три месяца количество квартир, доступных для аренды в Киеве, выросло на 87%.

Самый больший месячный прирост зафиксировали в сентябре - 49%. В октябре предложение увеличилось еще на 12%. Таким образом, темпы прироста замедлились примерно в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем.

По оценке ЛУН, общий арендный фонд Киева составляет не менее 313 тысяч квартир. В него входят как жилье, в котором уже живут арендаторы, так и те, что сейчас предлагают в аренду.

В начале августа на рынке было доступно 2,5% этого фонда. За следующие три месяца доля выросла еще на 2,2 процентных пункта. В октябре прирост составил 0,5 процентного пункта.

Сколько нового жилья появляется

Отдельно ЛУН проанализировал квартиры, впервые выставившие на аренду в течение каждого месяца.

В августе их количество было на 18,4% больше, чем в июле. В сентябре прирост ускорился до 25,3%, а в октябре замедлился до 6,9%.

Этот показатель отличается от общего количества доступных квартир: каждое жилье учитывают только один раз, даже если в течение месяца для него создали несколько объявлений.

Как объясняют в ЛУН, рост количества доступного жилья не обязательно означает, что владельцы начали массово освобождать квартиры. На рынке остаются и те квартиры, которые ищут арендаторов уже некоторое время.

Что происходит в других городах

В сентябре количество квартир, хотя бы раз в течение месяца представленных на рынке аренды, в Киеве выросло на 19,7%. В то же время в ряде городов западной Украины этот показатель сократился: в Ужгороде - на 31%, Луцке - на 27,4%, Ивано-Франковске - на 26,6%, Львове - на 8,3%.

В октябре тенденция поменялась. В Киеве количество таких квартир выросло еще на 21%, а прирост зафиксировали и в большинстве других областных центров.

Больше всего квартир добавилось в Тернополе - на 55,7%, Виннице - на 50,9%, Луцке - на 31,3% и Николаеве - на 31,2%.

В Одессе показатель вырос на 13,7%, Харькове - на 16,9%, Днепре - на 15,1%. Единственным областным центром среди исследованных, где количество квартир на рынке аренды сократилось, стал Львов - на 4,3%.

В ЛУН отмечают, что для определения устойчивых тенденций на рынке аренды требуются данные за более длительный период.