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Квартиры во Львове: что сдерживает покупателей и сколько они готовы платить осенью 2026 года

11:53 16.11.2026 Пн
4 мин
aimg Татьяна Веремеева
Квартиры во Львове: что сдерживает покупателей и сколько они готовы платить осенью 2026 года Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Каждый четвертый опрошенный рассматривает возможность купить жилье во Львове в течение ближайших трех лет. В то же время, для многих потенциальных покупателей главным препятствием остаются высокие цены и нехватка денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования OLX Недвижимость.

По данным опроса, 25% участников планируют приобрести недвижимость во Львове в течение ближайших трех лет. Из них 4% уже активно ищут жилье, а еще 21% пока только рассматривают такую возможность.

Чаще всего квартиру хотят купить для собственного проживания - так ответили 57% опрошенных. Еще 28% рассматривают недвижимость как инвестицию для последующей сдачи в аренду или перепродажу, а 14% планируют приобрести жилье для детей или других членов семьи.

Квартиры во Львове: что сдерживает покупателей и сколько они готовы платить осенью 2026 года
Сколько человек планируют купить жилье во Львове? (инфографика: OLX Недвижимость)

Что мешает купить квартиру во Львове

Среди не планирующих покупать жилье причиной чаще всего называли его высокую стоимость - об этом сказали 44% респондентов. Еще 36% не имеют достаточно средств, а 27% не готовы принимать решения по неопределенности.

Также 19% опрошенных рассматривают возможность приобретения жилья в другом городе Украины, 9% - за рубежом. Еще 8% отметили, что не имеют доступа к ипотеке или кредитованию.

Сколько готовы потратить на жилье

Больше всего потенциальных покупателей ориентируются на бюджет от 31 до 50 тысяч долларов - такую сумму назвал 31% опрошенных.

Еще 23% готовы потратить от 51 до 70 тысяч долларов, а 19% - до 30 тысяч долларов. Бюджет от 71 до 90 тысяч долларов рассматривают 12% респондентов. Более 91 тысячи долларов готовы заплатить 2%, тогда как 13% пока не определились с суммой.

Квартиры во Львове: что сдерживает покупателей и сколько они готовы платить осенью 2026 года
Сколько денег украинцы готовы тратить на жилье во Львове? (инфографика: OLX Недвижимость)

Что важно покупателям при выборе квартиры

В первую очередь люди обращают внимание на стоимость жилья - этот критерий назвали 52% участников опроса. Почти так же важно расположение рядом магазинов, школ и детских садов - 48%. Тихий район имеет значение для 46% опрошенных, а близость к парку или зеленой зоне - для 35%.

В то же время, покупатели учитывают и то, насколько жилье приспособлено к возможным перебоям. Наличие укрытия и автономного отопления важны для 37% респондентов, а резервного питания - для 30%.

Считают ли львовскую недвижимость выгодной инвестицией

Большинство опрошенных положительно оценивают перспективы вложений во Львов. 77% полагают, что недвижимость в городе может быть хорошей долгосрочной инвестицией на горизонте пяти-десяти лет. Не согласны с этим 12%.

Среди причин, влияющих на такую оценку, чаще всего называли относительную безопасность города - 49%. Также респонденты обращали внимание на возможности для работы и бизнеса (31%), наличие семьи и друзей (27%), близость к странам ЕС и транспортное сообщение (25%). Ожидаемую доходность от аренды назвали 13% опрошенных.

Квартиры во Львове: что сдерживает покупателей и сколько они готовы платить осенью 2026 года
Критерии жилья для покупки (инфографика: OLX Недвижимость)

Как планируют финансировать покупку

Чаще всего потенциальные покупатели рассчитывают на собственные сбережения - этот вариант выбрали 65% респондентов.

Еще 37% рассматривают государственные программы, в частности "єОсел.", а 23% - обычную ипотеку или кредит. Рассрочку от застройщика назвали 19% опрошенных. Такая же доля рассчитывает на помощь семьи, а 17% планируют продать другую недвижимость, чтобы профинансировать покупку.

Что происходит на рынке аренды и продажи

В октябре 2026 года предложение квартир для аренды во Львове сократилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, медианная стоимость аренды выросла на 38% и приблизилась к 25 тысячам гривен в месяц.

Конкуренция среди желающих арендовать жилье также усилилась: количество отзывов на одно объявление увеличилось с 15,5 до 40,7.

На вторичном рынке количество объявлений о продаже однокомнатных квартир выросло на 4% за год, а количество отзывов на них - на 18%. В среднем на одно объявление приходилось 15,3 отзыва.

Медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке за это время выросла с 2,81 до 3,48 млн. гривен. В долларовом эквиваленте цена увеличилась с 66,8 до 75,6 тысяч долларов.

Ранее РБК-Украина писало, что через год однокомнатные квартиры подорожали почти во всех областных центрах Украины. Наибольший рост медианных цен зафиксировали в Хмельницком - на 20%, Львове - на 19%, а также в Кропивницком и Виннице - на 17%. В то же время в Ровно и Херсоне жилье подешевело.

Также на рынке трехкомнатных квартир за год преимущественно выросли цены, хотя в большинстве регионов сократилось количество объявлений о продаже и активности потенциальных покупателей. Наибольшее подорожание зафиксировали в Хмельницкой области - на 22%, Тернопольской - на 17% и Полтавской - на 16%. Самыми дорогими такие квартиры оставались в Киеве, а среди областей - во Львовской, Закарпатской и Черновицкой.

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