Кількість квартир, доступних для оренди в Києві, за останні три місяці зросла на 87%. Водночас частка нових пропозицій на лівому березі майже не змінюється, попри припущення про активніше звільнення житла в цих районах.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН Статистики за жовтень 2026 року.

Де найбільше нових пропозицій оренди

У жовтні найбільше нових пропозицій оренди з'явилося в Дарницькому районі Києва - 16,2% від загальної кількості. Далі йдуть Голосіївський (13,1%) та Шевченківський (11,6%).

На Дніпровський район припало 11% нових оголошень, на Печерський - 10,4%, Солом'янський - 11%. В Оболонському та Святошинському районах показник становив по 7,5%, у Подільському - 6,9%, а в Деснянському - 5%.

Загалом на три лівобережні райони столиці - Дарницький, Дніпровський і Деснянський - припадає близько 32% нових пропозицій.

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Ця частка практично не змінювалася протягом останніх трьох місяців: у серпні вона становила 32%, у вересні - 31%, а в жовтні знову зросла до 32%.

За словами керівниці ЛУН Статистики Людмили Кірюхіної, компанія проаналізувала саме квартири, які вперше з'явилися на ринку. Якби житло на лівому березі почали звільняти помітно активніше, його частка серед нових пропозицій зросла б.

Однак статистика цього не показує. Тому поки дані не підтверджують припущення, що на лівому березі квартири почали звільняти частіше.

Скільки квартир доступні

Загалом за останні три місяці кількість квартир, доступних для оренди в Києві, зросла на 87%.

Найбільший місячний приріст зафіксували у вересні - 49%. У жовтні пропозиція збільшилася ще на 12%. Таким чином, темпи приросту сповільнилися приблизно вчетверо порівняно з попереднім місяцем.

За оцінкою ЛУН, загальний орендний фонд Києва становить щонайменше 313 тисяч квартир. До нього входять як помешкання, у яких уже живуть орендарі, так і ті, що зараз пропонуються в оренду.

На початку серпня на ринку було доступно 2,5% цього фонду. За наступні три місяці частка зросла ще на 2,2 відсоткового пункта. У жовтні приріст становив 0,5 відсоткового пункта.

Скільки нового житла з'являється

Окремо ЛУН проаналізував квартири, які вперше виставили на оренду протягом кожного місяця.

У серпні їхня кількість була на 18,4% більшою, ніж у липні. У вересні приріст прискорився до 25,3%, а в жовтні сповільнився до 6,9%.

Цей показник відрізняється від загальної кількості доступних квартир: кожне помешкання враховують лише один раз, навіть якщо протягом місяця для нього створили кілька оголошень.

Як пояснюють у ЛУН, зростання кількості доступного житла не обов'язково означає, що власники почали масово звільняти квартири. На ринку залишаються і ті помешкання, які шукають орендарів уже певний час.

Що відбувається в інших містах

У вересні кількість квартир, які хоча б раз протягом місяця були представлені на ринку оренди, у Києві зросла на 19,7%. Водночас у низці міст західної України цей показник скоротився: в Ужгороді - на 31%, Луцьку - на 27,4%, Івано-Франківську - на 26,6%, Львові - на 8,3%.

У жовтні тенденція змінилася. У Києві кількість таких квартир зросла ще на 21%, а приріст зафіксували й у більшості інших обласних центрів.

Найбільше квартир додалося в Тернополі - на 55,7%, Вінниці - на 50,9%, Луцьку - на 31,3% та Миколаєві - на 31,2%.

В Одесі показник зріс на 13,7%, Харкові - на 16,9%, Дніпрі - на 15,1%. Єдиним обласним центром серед досліджених, де кількість квартир на ринку оренди скоротилася, став Львів - на 4,3%.

У ЛУН зазначають, що для визначення стійких тенденцій на ринку оренди потрібні дані за довший період.