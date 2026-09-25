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От 12 до 78 тысяч долларов: сколько стоят квартиры в разных городах (актуальная карта цен)

12:54 25.09.2026 Пт
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
От 12 до 78 тысяч долларов: сколько стоят квартиры в разных городах (актуальная карта цен) Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
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За год медианные цены на однокомнатные квартиры выросли почти во всех областных центрах Украины. Больше всего жилье подорожало в Хмельницком, Львове, Кропивницком и Виннице. В то же время в Ровно и Херсоне цены снизились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Дороже всего покупать однокомнатную квартиру сейчас в Ужгороде - медианная цена составляет 78,3 тыс. долларов. Киев занимает третье место с показателем в 75 тыс. долларов.

Где квартиры подорожали больше всего

Больше всего за год медиа стоимость однокомнатных квартир выросла в Хмельницком - на 20%, до 44,7 тыс. долларов.

Также существенное удорожание зафиксировали в:

  • Львове - на 19%, до 77,2 тыс. долларов;
  • Кропивницком - на 17%, до 31,8 тыс. долларов;
  • Виннице - на 17%, до 59,2 тыс. долларов;
  • Одессе - на 16%, до 51,9 тыс. долларов;
  • Ивано-Франковске - на 16%, до 50,2 тыс. долларов.

Еще на 13% за год выросли цены в Ужгороде, Тернополе и Сумах. При этом Ужгород остается городом с самой высокой медианной ценой однокомнатной квартиры - 78,3 тыс. долларов.

Сколько стоит жилье в других городах

В Житомире медианная цена за год выросла на 11% и достигла 52 тыс. долларов.

В Черкассах и Полтаве подорожание составило по 7% - до 48,3 тыс. долларов и 39,6 тыс. долларов соответственно.

Еще на 6% выросли цены в Черновцах, Харькове и Николаеве. Однако стоимость квартир в этих городах существенно отличается:

  • Черновцы - 60,2 тыс. долларов;
  • Харьков - 25,1 тыс. долларов;
  • Николаев - 20,5 тыс. долларов.

По данным OLX, более низкие цены в восточных и южных городах связаны, в частности, с приближенностью к линии фронта и ситуацией с безопасностью.

В Днепре, Киеве и Чернигове однокомнатные квартиры за год подорожали на 4%. В августе 2026 года медианная цена составила 31,6 тыс. долларов в Днепре, 75 тыс. долларов в Киеве и 34,2 тыс. долларов в Чернигове.

В Запорожье рост был минимальным среди городов, где цены повысились - 2%. Медианная стоимость однокомнатной квартиры составляла 16 тыс. долларов.

От 12 до 78 тысяч долларов: сколько стоят квартиры в разных городах (актуальная карта цен)
Сколько стоят однокомнатные квартиры в разных городах Украины? (инфографика: OLX Недвижимость)

Где квартиры стали дешевле

Ровно и Херсон стали единственными областными центрами, где медианная цена однокомнатных квартир за год снизилась.

В Ровно она упала на 5% - до 55,5 тыс. долларов.

В Херсоне удешевление было более существенным - на 14%. Здесь однокомнатную квартиру можно было приобрести по медианной цене 12 тыс. долларов, что является самым низким показателем среди областных центров.

В целом, по данным OLX Недвижимость, больше всего цены на однокомнатные квартиры выросли в западных и центральных городах Украины. В то же время в прифронтовых регионах жилье остается дешевле.

На стоимость квартир влияют структура спроса и предложения, а также ситуация с безопасностью в конкретном регионе.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в 2026 году спрос украинцев на покупку частных домов заметно вырос, особенно после завершения зимы. Наибольший рост интереса был зафиксирован в Николаевской, Киевской, Черкасской, Одесской и Днепропетровской областях, в то время как самые высокие цены на дома остаются в Киеве, Киевской области и Закарпатье.

Также мы писали, что в Украине осенью ожидается подорожание жилья на первичном рынке из-за роста себестоимости строительства и рисков с безопасностью. Больше всего могут вырасти цены на готовые квартиры и объекты, близкие к завершению строительства, тогда как покупатели все чаще выбирают жилье в западных областях.

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