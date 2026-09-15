Плата за определенность: почему готовые квартиры осенью подорожают до 10%

В сентябре-октябре жилье на первичном рынке Украины может подорожать на 3-10%. Главными движками пересмотра цен становятся скачок себестоимости строительства и фактор безопасности, смещающий спрос покупателей в сторону готовых квартир и западных областей.

Почему квадратные метры дорожают, кто сейчас покупает недвижимость и какие цены девелоперы закладывают на 2027 год – в материале РБК-Украина .

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Цены: в сентябре-октябре стоимость "квадрата" в новостройках вырастет на 3–5%, а в готовых объектах или домах на финальной стадии строительства – до 7–10%.

в сентябре-октябре стоимость "квадрата" в новостройках вырастет на 3–5%, а в готовых объектах или домах на финальной стадии строительства – до 7–10%. Себестоимость: только за первые 8 месяцев года себестоимость строительства на западе Украины прибавила около 10% из-за обстрелов складов и производств, дорогостоящей логистики и перехода на более дорогой импорт.

только за первые 8 месяцев года себестоимость строительства на западе Украины прибавила около 10% из-за обстрелов складов и производств, дорогостоящей логистики и перехода на более дорогой импорт. Приоритеты: от 60% до 70% активных клиентов ищут квартиры с ремонтом или сроком сдачи этой осенью.

от 60% до 70% активных клиентов ищут квартиры с ремонтом или сроком сдачи этой осенью. География: более 50% потенциальных покупателей рассматривают Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Луцк или Тернополь.

более 50% потенциальных покупателей рассматривают Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Луцк или Тернополь. Прогноз на 2027 год: в финансовых планах на будущее девелоперы ориентируются на условный курс доллара 47–48 грн и закладывают рост себестоимости работ на 15–20%.

На сколько вырастет стоимость жилья

Как пояснила коммерческий директор компании Gazda Марианна Бигунец, в сентябре-октябре стоимость жилья на первичном рынке может вырасти по меньшей мере на 3–5%. В то же время, в полностью готовых или близких к завершению объектах рост цен может достичь 7–10%.

Кроме того, по оценкам аналитиков компании, только за первые 8 месяцев этого года себестоимость строительства одного квадратного метра в западных областях уже выросла примерно на 10%. Факторами такого роста стали удары по складам и производствам, удорожание логистики и замена украинских материалов более дорогими аналогами.

Однако это не будет означать, что стоимость жилья для покупателя автоматически увеличится на те же 10%, объясняет эксперт. Застройщики пока сдерживают цены благодаря сложившимся запасам и собственной прибыли. Впрочем, этот ресурс исчерпывается, что неизбежно подтолкнет рынок к пересмотру стоимости "квадрата" в ближайшее время.

Какие квартиры ищут украинцы

Отдельная ситуация складывается в готовых ЖК или домах, сдающих этой осенью. Как отмечает Бигунец, 60–70% покупателей будут искать жилье с высокой степенью готовности или выполненным ремонтом.

"Осенью покупатель все чаще будет "покупать" определенность и безопасность. Чем ближе дом к завершению, чем понятнее срок заселения, тем меньше рисков… Поэтому рынок может дорожать неравномерно: наибольшая ценовая динамика будет концентрироваться вокруг готовых и близких к завершению жилых комплексов", – объясняет директор.

Тем временем более половины клиентов ориентируются на относительно безопасные регионы – Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Луцк и Тернополь, способные аккумулировать до трети межрегионального спроса, отмечают в Gazda, которая работает на рынке Закарпатья. При этом готовый дом уже сейчас стоит на 20–30% больше квартир в домах, завершение которых ожидается в конце года, и на 50–60% больше проектов 2027 года.

Портрет покупателя и прогноз на 2027 год

По данным девелопера, основными покупателями готовых домов сегодня являются молодые семьи с детьми, которые формируют около 40% спроса. Еще 30% приходится на граждан в возрасте 40–55 лет, которые переехали из других регионов или продали старое имущество, до 10% – это родители, которые решают жилищный вопрос детей 18–25 лет.

Что касается следующего года, то главными факторами ценообразования будут не столько колебания валюты, сколько безопасность, дефицит кадров, стоимость работ, логистика и энергетические риски. По оценкам Бегунец, в планах на 2027 год девелоперы закладывают рост себестоимости на 15–20% и условный курс доллара 47–48 грн.

Как подытожила эксперт, текущее осеннее подорожание на 3–5% является лишь первоначальной корректировкой рынка. Значительно важнее для будущих цен станет именно та себестоимость, которую застройщики заложат в новые проекты, которые будут стартовать в конце 2026-го и будут завершаться в 2027–2028 годах.