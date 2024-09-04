Жить в оккупации без "паспорта" РФ становится невозможным, - начальник Запорожской ОВА

Федоров рассказал, что за полгода до так называемых "референдумов" на ВОТ, в апреле 2023 года, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители ТОТ, отказавшиеся от насильственной и незаконной паспортизации РФ, могут оставаться на этих территориях только до 1 июля 2024г. Затем оккупанты хотели их объявить "иностранными лицами" и депортировать.

По словам Федорова, впоследствии в Кремле поняли, что темпы незаконной паспортизации их не устраивают. Так называемый "день депортации" был перенесен на 31 декабря 2024 года. Таким образом, оккупанты начали реализацию более радикальных мер, чтобы заставили украинцев на ВТО получить российские паспорта.

Начальник Запорожской ОВА рассказал, что осуществлять радикализацию мер россияне начали с "бюджетников", то есть врачей, учителей, работников ЖЭКов и муниципальных органов. Оккупанты создали условия, в которых без паспорта РФ они больше не смогли получать зарплату.

Затем "взялись" за предпринимателей, которых обязали перерегистрировать свои бизнесы на основании российских паспортов.

"Кроме того, директорам фирм нужно уведомлять местное "руководство", сколько людей в их компании не получило оккупационных документов", - отметил Федоров в комментарии РБК-Украина.

Он рассказал, что после этого оккупанты запретили выплачивать людям пенсии, если те не взяли документы РФ.

"Выпускник школы не получит аттестат о получении среднего образования, если не предоставит паспорт России. Лазовки становятся все уже и уже", - отметил начальник Запорожской ОВА.

По его словам, теперь человеку на ТОТ отказывают в медицинских услугах, если у него нет страхового полиса, для которого требуется паспорт РФ. Украинцы в оккупации не могут оформить банковскую карту, записать ребенка в детский сад, устроится на работу.

Он отметил, что из-за радикализации мер по принуждению получения российского паспорта на ВОТ - это стало вопросом выживания.

"Мы должны признать, что, к сожалению, сегодня без рашистского паспорта на временно оккупированной территории невозможно жить. За два с половиной года было около пяти волн и таким образом враг заставлял паспортизироваться наших жителей. Сначала это была показательная пропагандистская история, когда наших людей заставляли брать российские паспорта прямо на камеру. А потом враг начал зажимать людей в тиски и делать невозможным их пребывание у себя дома", - резюмировал Федоров в комментарии РБК-Украина.

Напомним, ЦНС также рассказывал про новые методы россиян касательно принуждения украинцев получать паспорта РФ на ВОТ.