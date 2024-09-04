Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ

Украинцы в оккупации без паспорта России с 2025 года будут считаться для Кремля "иностранными гражданами". Как захватчики заставляют людей оформлять российские документы, почему это превратилось в вопрос выживания и как на это реагируют в Украине, – в материале журналистки РБК-Украина Юлии Акимовой.

Российская оккупация никогда не подразумевала под собой исключительно силовой метод удержания территорий. Российская оккупация – это колонизация захваченных земель и их дальнейшая интеграция в "русский мир". Для этого в Кремле используют развернутый инструментарий, который включает в себя сотни процессов – начиная от насилия и заканчивая пропагандой.

Одни из мощнейших инструментов российской колониальной политики – паспортизация. Заставляя людей брать документы оккупационной власти, Россия таким образом связывает их со своей системой, принуждая "присягнуть на верность" Москве. Расчет идет на то, что человек, будучи длительное время в условиях оккупации, рано или поздно смирится с этим фактом и начнет идентифицировать себя как российского гражданина.

Россия стала навязывать свои паспорта почти сразу же, упростив схему их получения фактически до пары действий. Сначала жители захваченных регионов могли обойтись без российских документов, выискивая различные лазейки и белые пятна. Но Кремль шаг за шагом закрывает лазейки и подсвечивает белые пятна, фактически не оставляя людям выбора – либо ты берешь паспорт РФ, либо твоя жизнь у себя же дома становится невыносимой.

Безальтернативное гражданство

"Еще с 2014 года украинцы в оккупации стали называть российские паспорта аусвайсами. И я думаю, что это понятная параллель. Люди не воспринимают это как паспорт", – говорит адвокационный директор Центра прав человека Zmina Алена Лунева в комментарии РБК-Украина.

Во время Второй мировой войны немецкие войска, захватив Украину, через время потребовали у жителей оформить "аусвайсы" – документы, удостоверяющие личность. Согласно тысячам свидетельств, без аусвайсов в оккупации было тяжело, их просили при каждом шаге. При этом аусвайс не был немецким паспортом, немцы не пытались заставить украинцев стать гражданами Германии. Россияне же, раздавая свои "аусвайсы", именно этой целью и задаются – получить себе новых граждан РФ.

Россия как государство-экспансионист сразу же после развала СССР подготовила у себя в законах подспорье для колонизации других стран. Например, благодаря различным лазейкам Кремль мог спокойно проводить паспортизацию граждан, которые получили независимость в 1991 году, а в 2007 году суд России продолжил действие советских паспортов навсегда.

Жители бывших советских республик получали привилегии, если "присягали на верность" РФ. Также в российских законах есть категория "носители русского языка". Еще в 2006 году стартовала программа "переселение соотечественников", а в 2020 году, несмотря на сопротивление как украинской власти, так и мирового сообщества, Украина, Беларусь, Казахстан и Молдова попали в список "привилегированной" категории стран, которые могут получить российское гражданство и разрешение пребывать в РФ по упрощенной процедуре.

В Москве всю эту конструкцию упрощения пытаются преподнести как союзный жест – протянутую своим "братьям" руку дружбы и взаимовыручки, вспомнить славные времена Советского Союза, когда все пятнадцать республик жили как "одна большая дружная семья". На деле же ничего общего ни с дружбой, ни с союзничеством у этой политики нет – она выгодна только Кремлю, потому что упрощает будущую интеграцию захваченных регионов в российское пространство.

Процесс получения паспорта (фото: Getty Images)

Для захвата чужих террриторий в РФ тоже подготовились – еще в 2001 году в российском законодательстве прописали процедуру "присоединения" к себе других государств. Отсюда пошли "референдумы", которые потом проводили на оккупированных территориях Украины. Для людей, живущих на этих территориях, российские законы любезно предлагают так называемую "оптацию" – возможность выбора гражданства. Но законодательство РФ довольно гибкое и способно меняться, в зависимости от желаний верхушки Кремля.

В сентябре 2022 года, после "референдумов", которые провели в захваченных регионах Украины, всех жителей призвали присягнуть на верность РФ, получив российское гражданство. Сначала за людьми сохранялось формальное право иметь украинский паспорт и не менять его на российский. Достаточно было оформить вид на жительство, но в действительности сделать себе этот документ было фактически невозможно.

К примеру, в Херсоне на 19 центров выдачи паспортов работал только один по выдаче ВНЖ. Для того, чтобы получить эту бумагу, человеку нужно собрать огромный пакет документов, а это фактически нереально, учитывая тот факт, что российская армия, захватывая тот или иной населенный пункт, буквально стирает его до основания со всеми домами, квартирами и хранящимися там документами.

Кроме того, в законах РФ довольно хитро прописаны условия получения ВНЖ. Например, человек не может получить вид на жительство, если осуществляет "экстремистскую" деятельность, а это понятие в России поистине не имеет границ. Статус "экстремиста" можно получить буквально за все – от желто-голубой ленты на одежде до пустых плакатов. Все сводится к тому, что украинцу в оккупации не оставляют выбора – ему навязывают гражданство РФ как единственную возможность оставаться у себя дома, в Украине.

Как РФ перекрывает воздух украинцам в оккупации

Процедура навязывания паспортов в оккупированном Крыму и Донецкой, Луганской, а позже и Запорожской с Херсонской областях, отличается. На захваченном полуострове сразу провели "референдум", автоматически зачислив крымчан в граждане РФ. Россияне, стремясь показаться лояльными, объявили, что можно и отказаться от гражданства, но выделили на это 18 дней и максимально усложнили процедуру. В итоге из 3,2 миллиона человек, живущих Крыму, лишь чуть больше 3 тысяч успели отказаться от российского паспорта.

В Донецкой и Луганской областях вплоть до 2021 года паспорта РФ были одной из опций, но не обязательным документом. Зато людей активно заставляли получать документы "молодых республик", превращая их в граждан по факту несуществующих государств. В 2021 году паспортизация стала агрессивнее – людей пугали, что без паспортов РФ им станут недоступны многие услуги и социальные гарантии.

Судя по всему, уже к этому времени Кремль решил, что развернет масштабную войну против Украины, а для этого нужен был мобилизационный ресурс – его решили брать из оккупированных Донецкой и Луганской областей, в лучших традициях колониальной политики. Хотя, когда в России поняли, что существующим мобресурсом не обойтись, жителей оккупированных территорий стали забирать на фронт вне зависимости от паспорта.

Российские оккупанты в Бердянске (фото: Getty Images)

До большой войны этим вопросом опекался Владислав Сурков – бывший заместитель председателя правительств РФ, известный идеолог интеграции украинских территорий в российское пространство. Позже его на этом посту заменил Сергей Кириенко. Сегодня он активно ездит в захваченные российской армией регионы и проверяет "качество работ".

В апреле 2023 года, через полгода после "референдумов", Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители захваченных регионов, которые отказались от российских паспортов, смогут оставаться на этих территориях только до 1 июля 2024 года, после чего, по закону РФ, они будут называться "иностранными лицами" и подлежать депортации. Позже, когда в Кремле поняли, что темпы паспортизации их не устраивают, "день депортации" перенесли на 31 декабря 2024 года. И приступили к реализации более радикальных мер.

Все началось с "бюджетников" – врачам, учителям, работникам ЖЭКов и муниципальных органов создали условия, в которых без паспорта РФ они больше не смогли получать зарплату. К примеру, в Снежном (Донецкая область) уволили десять врачей за то, что они работали без российских паспортов. На их место привезли медиков из Самары.

Затем взялись за предпринимателей – их обязали перерегистрировать свои бизнесы на основании российских паспортов. Кроме того, директорам фирм нужно сообщать в местное "руководство", сколько людей в их компании не получило оккупационных документов. Подобная ситуация произошла в Горловке, где на предприятия пришли распоряжения отправить списки тех, кто не получил паспорт РФ в "министерство государственной безопасности ДНР" до 1 января 2024 года.

Далее оккупанты запретили выплачивать людям пенсии, если те не взяли документы РФ. Выпускник школы не получит аттестат о получении среднего образования, если не предоставит паспорт России. Лазейки становятся все уже и уже – теперь человеку откажут в медицинских услугах, если у него нет страхового полиса, для которого нужен паспорт РФ, не сможет оформить банковскую карту, не запишет ребенка в детский сад, не устроится на работу. Постепенно житель оккупированной территории стал настолько ограниченным в своих возможностях, что получение паспорта превратилось в вопрос выживания, говорит глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Мы должны признать, что, к сожалению, сегодня без рашистского паспорта на временно оккупированной территории невозможно жить. За два с половиной года было примерно пять волн и таким образом враг заставлял паспортизироваться наших жителей. Сначала это была показательная пропагандистская история, когда наших людей заставляли брать российские паспорта прямо на камеру. А потом враг начал зажимать людей в тиски и делать невозможным их пребывание у себя же дома", – говорит Федоров в комментарии РБК-Украина.

Последние "нововведения" оккупационной власти с подачи Кремля фактически ставят точку в вопросе, можно ли игнорировать принуждение к гражданству РФ. Некоторое время назад появилась информация о том, что оккупанты принуждают людей переоформить свое собственное жилье согласно законодательству РФ. А для того, чтобы это сделать, нужен паспорт, о чем говорит Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Согласно новым "законам" у владельцев имущества, находящегося на ВОТ (временно оккупированные территории – ред.), есть 30 дней, чтобы лично явиться в орган местного самоуправления и заявить свои права на имущество. Владелец должен предоставить документ, удостоверяющий личность, в частности, паспорт гражданина РФ", – сообщает Лубинец в комментарии РБК-Украина.

Жители оккупированных территорий вынуждены получать паспорта РФ (фото: Getty Images)

Если имущество не зарегистрируют в российских системах в течение 30 дней, оно по закону РФ официально считается "бесхозным", а это значит, что оккупанты могут "на законных основаниях" выгнать человека из его собственной квартиры и национализировать ее. Позже она перейдет в руки муниципалитетам, а затем ее либо продадут россиянину, который решит переехать в условный Мариуполь поближе к морю, либо отдадут российским солдатам или ФСБ.

"Очевидно, есть кого заселять в это жилье, потому что очень много всего разрушено. Вместо того, чтобы строить что-то новое и туда заселять людей, гораздо проще незаконно экспроприировать жилую недвижимость под предлогом того, что ее владельцы не получили российские паспорта, или не осуществили регистрацию имущества. Мы видим, что Россия делает все возможное, чтобы люди на оккупированной территории получили паспорта", – говорит Лунева.

Многие из тех, кто покинул свои дома в оккупации и переехал на подконтрольную Украине территорию, вынуждены были вернуться и переоформить документы, чтобы не лишиться имущества. Причем многие люди надеялись на месте выяснить обстановку и обойтись без оформления российского гражданства, но здесь их поджидало очередное "новшество" от Москвы – без российского паспорта их не выпускали обратно.

Люди, которые все еще пытаются быть невидимыми для системы, наоборот, начинают вызывать дополнительный интерес и подозрение у оккупационных властей. "За то, что у тебя нет российского паспорта, когда тебя проверяют на улице, за это тебя могут отправить в комендатуру на профилактическую беседу. Это они точно могут сделать, и так они делают", – говорит Федоров.

Оккупантам будет интересно узнать мотивацию человека, который все еще не взял паспорт, и, очевидно, его будут проверять на "лояльность" к Украине, а здесь все как и в вопросе экстремизма – у ФСБ есть неограниченные возможности.

Паспорт РФ, помимо очевидной навязанности и принуждения, создает ряд других проблем, особенно для мужчин. Одна из них – мобилизация. Россия делает вид, что оккупированные территории – это часть РФ, на которой живут люди, присягнувшие ей на верность. Следовательно, она оставляет за собой полное право забирать украинцев в свою же армию. При этом для каждого подобного действия в законодательстве РФ прописывается отдельная нормативка, говорит источник РБК-Украина в спецслужбах.

"Что интересно, они все делают по закону. Они в этом плане очень "законопослушные". При желании в их нормативной базе на сайтах с указами, конституцией и так далее можно найти все. Вплоть до миграционных центров, которые они сейчас активно строят на оккупированных территориях", – говорит собеседник.

Так называемый переходный период в оккупации заканчивается в декабре 2024 года. С начала 2025-го украинцы, неполучившие российское гражданство, считаются иностранцами и подлежат депортации. А для этого в оккупированных регионах оборудуют центры временного содержания иностранных граждан, что подтверждают и у Лубинца.

"Появляются сообщения, что якобы российские власти планируют обустройство специальных лагерей для таких лиц, где они будут содержаться как иностранцы. Эта информация тревожна и подчеркивает усиление репрессивных мер против населения временно оккупированных территориях, однако конкретных подтвержденных деталей относительно этих лагерей пока мало", – говорит Лубинец.

Известно, что многих украинцев держали в подобных центрах, когда насильно депортировали в Россию, но как они будут выглядеть и функционировать в оккупации, куда будут депортировать тех украинцев, которые отказались получить паспорт РФ – вопрос пока без ответа.

Реакция украинского правительства на принудительную мобилизацию

"У власти на сегодняшний день нет одного мнения, что делать с людьми, которые, будучи в оккупации, берут российские паспорта. А некоторые структуры, которые обязаны курировать эти процессы, противоречат друг другу", – говорит собеседник в спецслужбах.

Практически с самого начала принудительной паспортизации у украинского правительства не было единой позиции относительно того, что человек в оккупации берет паспорт РФ. Однозначно можно сказать одно – это не уголовное преступление и оно не будет преследоваться по закону. А дальше мнения начинают расходиться. К примеру, омбудсмен Лубинец периодически заявляет о том, что украинцы не несут ответственности за то, что их заставили сделать оккупанты.

"Граждане Украины, которые под давлением оккупационных властей получили российские паспорта, сохраняют статус граждан Украины и не будут привлечены к ответственности за это по возвращении на подконтрольную территорию", – настаивает он.

При этом его коллега – вице-премьер-министр Ирина Верещук и подконтрольное ей Министерство по вопросам реинтеграции ВОТ время от времени комментируют паспортизацию и делают это довольно странно. Например, в середине августа на странице ведомства в Facebook появилась информация о том, что россияне экспроприируют имущество украинцев в оккупации, если у вторых нет паспортов РФ. Министерство раскритиковало действия захватчиков, но тут же дало понять, что "национализация" жилья не будет являться оправданием для получения документов России.

"Напоминаем, что получение российского паспорта на ВОТ оправдано только в том случае, когда человек с помощью этого "документа" пытается выехать на подконтрольную правительству Украины территорию или в третьи страны", – сообщили в министерстве.

РБК-Украина обратилось в министерство за комментарием, но на момент публикации статьи ведомство на запрос не ответило. Очевидно, в правительстве пока действительно не пришли к единому мнению о том, что делать и какую позицию выражать относительно людей, которые вынуждены были получить паспорта РФ.

"Россия создает условия для того, чтобы как можно больше людей инфицировались "русским миром". Если мы играем по этим правилам, мы следуем этой логике и воспринимаем нашего гражданина, взявшего паспорт РФ, как инфицированного, это означает, что Россия побеждает", – говорит Алена Лунева.